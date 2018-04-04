Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко

Среда, 4 апреля 2018, 16:22
Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко

Адвокат Виктор Чевгуз, который был защитником нардепа Надежды Савченко, объяснил, что взял самоотвод в этом деле, потому что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Об этом он сказал "Украинской правде".

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне ... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", - сказал Чевгуз. 

"Я считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое выдвинуто. А не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела. Вот и все", - добавил он.

По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе.

"Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – ​​это  моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды ", - сказал Чевгуз.

Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям".

"Только что у меня мама ее была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше", - сказал Чевгуз.

Он добавил, что сейчас помогал маме подготовить письмо-обращение, но детали сообщить отказался.

О том, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко, заявляет и ее сестра.

"Никакого конфликта нет. Это (самоотвод Чевгуза – ред.) не скажется никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены", - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что Чевгуз останется в этом деле.

"Виктор Чевгуз тоже остается. Адвокаты все бесплатно работают, но у всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут. Но Чевгуз помогал, еще, когда Надежда была в России, и будет помогать сейчас", - подытожила Савченко.

Как известно, 3 апреля адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко.

До этого момента у Надежды Савченко было три адвоката.

Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко 

Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко Надеждасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: