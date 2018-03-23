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Савченко грозит пожизненное заключение – прокурор

Пятница, 23 марта 2018, 11:02
Савченко грозит пожизненное заключение – прокурор

Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник.

Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений ... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой," - сказал Банник.

Как известно, ранее о том, что Савченко может угрожать "высшая мера наказания" говорил генпрокурор Юрий Луценко во время зачитывания представление на Савченко в ВР.

"Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ – проверили, она на месте, – предусмотрено наивысшую меру наказания", - сказал 22 марта Луценко.

22 марта Луценко также подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Савченко Надеждасуд
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