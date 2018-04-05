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Заместитель Луценко рассказала, почему решила изменить подозрение Бубенчику

Четверг, 5 апреля 2018, 11:02
Заместитель Луценко рассказала, почему решила изменить подозрение Бубенчику

Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по делу Ивана Бубенчика заявила, что отозвала подозрение против него, потому что считает ее неубедительной.

Об этом она сказала журналистам после заседания суда, где было отозвано старое подозрение Бубенчику.

По ее словам, подозрение предыдущей группы прокуроров, под руководством Сергея Горбатюка, была недостаточно обоснованным.

"Считаю, что такая квалификация, которая была в старом подозрении, была недостаточно обоснованной. Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если они не убедительны для меня, то не убедят и суд", - сказала Стрижевская.

Она отказалась комментировать, что именно она считает неубедительным в старом подозрении и о чем будет новое.

При этом прокурор отметила, что вопрос о мере пресечения пока не стоит.

На вопрос журналистов, не является ли давлением на следствие со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который накануне заявил, что квалификация действий Бубенчика, которую определил Горбатюк, является неправильной и именно поэтому он решил изменить группу прокуроров в этом деле, от которых ожидает "объективного решения".

"Как Генпрокурор может давить на следствие? Я, как старший прокурор, пришла к выводу, что подозрение является спорным. Давления со стороны Генпрокурора не было. Следователь и прокурор являются самостоятельными фигурами", - ответила Стрижевская.

Она добавила, что в четверг вечером Бубенчику будет вручено новое подозрение, с которым ознакомятся адвокаты и выстроят свою стратегию защиты.

"Думаю, мы будем свидетелями очень прозрачного судебного процесса", - отметила прокурор.

На вопрос, обращалась ли Генпрокуратура к Польше по поводу экстрадиции другого подозреваемого, который находится в розыске, она ответила, что пока такого запроса не было и еще не решено, будет ли в будущем.

Ранее сообщалось, что обвинение отзывает ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Судья удовлетворил ходатайство.

Накануне Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу майдановцев Ивана бубенчики, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014.

Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).

Ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч . 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдана из Львова, бывшим военным Иваном Бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.

В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал этот рассказ Бубенчика так:

"И Бубенчик не один такой - было еще два случая, когда конкретные лица в соцсетях рассказывали о применении оружия. Мы проверяем эти заявления и тех, кто об этом заявлял. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другого человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия ", - рассказал он.

Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Яна Миланова, УП
Темы: ГенпрокуратураЛуценкоМайдан
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