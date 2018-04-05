Бубенчика подозревают в желании нарушить "перемирие" на Майдане

Следователи подозревают Ивана Бубенчика в том, что утром 20 февраля 2014 года он открыл огонь на Майдане Независимости по сговору и для дестабилизации ситуации.

Такие обстоятельства, изложенные в подозрении, обнародовал адвокат "майдановцев", член объединения "Адвокатська дорадча група" Виталий Тытыч в Facebook.

В нем отмечается, что Бубенчика задержали при попытке выехать за пределы Украины и доставили в суд для избрания меры пресечения.

"Следователем ДСР ему предъявлено подозрение в том, что ориентировочно с 7 до 8 утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39)", – отмечает адвокат.

По данным следствия, Бубенчик убил двух силовиков и ранил еще одного: прапорщика внутренних войск смертельно ранил в бедренную артерию – тот потерял много крови; прапорщика из подразделения "Беркут" смертельно ранил в живот, задев внутренние органы; майора ВВ ранил в грудную клетку и насквозь прострелил ему плечо.

Ему инкриминируют убийства работника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч . 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

"Из текста подозрения следует, что: указанные лица были отправлены в Киев и привлечены для обеспечения охраны общественного порядка в составе подразделений внутренних дел и внутренних войск, сотрудники которых не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста", – пишет адвокат.

При этом примерно с 6 часов они "находились в соответствующих сведенных плотно рядах, ("монолит ") шеренге от Стелы Независимости на Майдане Независимости до улицы Институтской".

По мнению следствия, Бубенчик, "установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, намереваясь осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, совершил умышленные, противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия".

При этом следователи указывают на "отсутствие обстоятельств совершения необходимой обороны" или "крайней необходимости".

Они считают, что Бубенчик понимал, что "такие его действия могут привести к эскалации противостояния – к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий".

19 февраля 2018 года на страницах "Bird in Flight" вышло интервью под заголовком "Иван Бубенчик: "Я убил их в затылок, это правда". В нем главный герой рассказал, что в день расстрела протестующих в центре Киева 4 года назад первыми погибли якобы не активисты Майдана, а бойцы "Беркута", в которых выстрелил он.

Также о своих действиях Бубенчик рассказал для фильма Владимира Тихого "Бранці" (Captives, #Babylon'13).

3 апреля прокуратура вручила Бубенчику подозрение.



4 апреля Печерский райсуд Киева перенес на 5 апреля избрании меры пресечения Бубенчику



Народные депутаты Владимир Парасюк и Семен Семенченко заявили о готовности взять Бубенчика на поруки.

В феврале в ГПУ сообщали, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующему.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.