Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бубенчика подозревают в желании нарушить "перемирие" на Майдане

Четверг, 5 апреля 2018, 09:55
Бубенчика подозревают в желании нарушить перемирие на Майдане
Громадське

Следователи подозревают Ивана Бубенчика в том, что утром 20 февраля 2014 года он открыл огонь на Майдане Независимости по сговору и для дестабилизации ситуации.

Такие обстоятельства, изложенные в подозрении, обнародовал адвокат "майдановцев", член объединения "Адвокатська дорадча група" Виталий Тытыч в Facebook.

В нем отмечается, что Бубенчика задержали при попытке выехать за пределы Украины и доставили в суд для избрания меры пресечения.

"Следователем ДСР ему предъявлено подозрение в том, что ориентировочно с 7 до 8 утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39)", – отмечает адвокат.

По данным следствия, Бубенчик убил двух силовиков и ранил еще одного: прапорщика внутренних войск смертельно ранил в бедренную артерию – тот потерял много крови; прапорщика из подразделения "Беркут" смертельно ранил в живот, задев внутренние органы; майора ВВ ранил в грудную клетку и насквозь прострелил ему плечо.

Ему инкриминируют убийства работника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч . 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

"Из текста подозрения следует, что: указанные лица были отправлены в Киев и привлечены для обеспечения охраны общественного порядка в составе подразделений внутренних дел и внутренних войск, сотрудники которых не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста", – пишет адвокат.

При этом примерно с 6 часов они "находились в соответствующих сведенных плотно рядах, ("монолит ") шеренге от Стелы Независимости на Майдане Независимости до улицы Институтской".

По мнению следствия, Бубенчик, "установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, намереваясь осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, совершил умышленные противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия".

При этом следователи указывают на "отсутствие обстоятельств совершения необходимой обороны" или "крайней необходимости".

Они считают, что Бубенчик понимал, что "такие его действия могут привести к эскалации противостояния – к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий".

19 февраля 2018 года на страницах "Bird in Flight" вышло интервью под заголовком "Иван Бубенчик: "Я убил их в затылок, это правда". В нем главный герой рассказал, что в день расстрела протестующих в центре Киева 4 года назад первыми погибли якобы не активисты Майдана, а бойцы "Беркута", в которых выстрелил он.

Также о своих действиях львовянин Бубенчик рассказал для фильма Владимира Тихого "Бранці" (Captives, #Babylon'13).

В феврале 2016 года начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк говорил УП, что не только Бубенчик публично заявлял о применении оружия на Майдане: было еще два случая таких признаний в соцсетях: "Мы проверяем эти заявления и лиц, их делавших. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался".

Через полгода Горбатюк говорил: "Те показания, которые он давал, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Место, откуда, как он говорит, производились выстрелы – допустимо. Но как выглядел тот, в кого он стрелял, где он находился – по показаниям Бубенчика не соответствует тому, что было в действительности. А на следственный эксперимент он так и не появился".

3 апреля 2018 года прокуратура вручила Бубенчику подозрение.

4 апреля Печерский райсуд Киева перенес на 5 апреля избрание меры пресечения Бубенчику

Народные депутаты Владимир Парасюк и Семен Семенченко заявили о готовности взять Бубенчика на поруки.

В феврале в ГПУ сообщали, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующему.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданБубенчиккриминалубийствопрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: