Обвинение отзывает подозрение Бубенчику. Суд согласился

Обвинение отзывает ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Судья удовлетворил ходатайство.

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу.

"Я отзываю поданное ранее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - сказала Стрижевская.

Кроме того, она пригласила Бубенчика и его защитников на четверг на 17 часов в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату.

В суде присутствовали депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко.

Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворении ходатайства прокурора.

Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).

Ему инкриминируют убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч . 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдана из Львова, бывшим военным Иваном Бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.

В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал этот рассказ Бубенчика так:

"И Бубенчик не один такой - было еще два случая, когда конкретные лица в соцсетях рассказывали о применении оружия. Мы проверяем эти заявления и тех, кто об этом заявлял. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другого человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия ", - рассказал он.