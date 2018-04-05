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Суд вернул дело "Гиви" прокуратуре

Четверг, 5 апреля 2018, 15:27

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области 5 апреля вернул прокурору производство в отношении боевика Михаила Толстых по прозвищу "Гиви".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как пояснили в суде, дело вернули, так как в суд поступило сообщение от СБУ о том, что Толстых был убит, однако официального подтверждения этому нет.

"В судебное заседание на 5 апреля 2018 официального подтверждения смерти прокурором не представлено", - отмечают в суде.

Там отметили, что при таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального ее подтверждения, но и не может продолжать рассмотрение производства, поскольку Толстых, по данным обвинения, якобы проживает в оккупированном Донецке.

"В материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых М.С. в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины", - объясняют в суде.

По данным суда, такое решение вызвало недовольство прокурора, и тот пообещал его обжаловать.

Ранее Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает на заседание обвиняемого по делу о теракте убитого командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви").

Как известно, Толстых был ликвидирован 8 февраля в его кабинете.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. "Гиви" принимал участие в боях с мая 2014 года – воевал за Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. Также он запомнился издевательствами над пленными.

Как и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, "Гиви" был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТОсудОРДЛОтерроризм
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