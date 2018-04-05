В Херсоне группа неизвестных лиц пыталась отбить от сотрудников СБУ задержанного на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".

Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook.

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отразить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо, очевидно активно вовлеченную в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, по которому избирали меру пресечения в херсонском суде" , - написал он.

Кроме того Бабин раскритиковал работу правоохранителей во время инцидента.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российского пятой колонны в районах приближенных к Крыму", - подчеркнул он.

Ранее Служба безопасности задержала в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".

Позже прокуратура АРК сообщила, что задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – УП).