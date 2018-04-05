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В Херсоне пытались отбить от СБУ задержанного капитана керченского судна "Норд"

Четверг, 5 апреля 2018, 19:07

В Херсоне группа неизвестных лиц пыталась отбить от сотрудников СБУ задержанного капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которому должны были избрать в городском суде меру пресечения.

Об этом сообщил "Укринформ".

"По информации, полученной корреспондентом Укринформа из других источников, сегодняшний инцидент касался задержанного капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко", - пишет агентство.

В то же время ранее об этом инциденте сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook.

Однако в начале, по его информации, это событие касалось "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории.

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отразить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо, очевидно активно вовлеченное в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, по которому избирали меру пресечения в херсонском суде" , - написал он.

Кроме того Бабин раскритиковал работу правоохранителей во время инцидента.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российской пятой колонны в районах, приближенных к Крыму", - подчеркнул он.

 

Позже в комментарии "Укринформу" он подтвердил данный факт, и отметил, что в указанной группе было до 15 человек.

"Однако опроверг уже распространенное рядом СМИ сообщение со ссылкой на его информацию в Facebook, что лицом, которое пытались отбить, является недавно задержанный на Херсонщине сотрудниками СБУ депутат "Евпаторийского городского совета". Но кто именно является данным лицом, в сообщении Бабина нет ни одного слова", - говорится в сообщении.

Позже у Бабина в той же публикации, действительно, уже не шла речь о "депутате" оккупационного органа власти в Евпатории.

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отразить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное лицо, по которому избирали меру пресечения в херсонском суде", - говорится в его сообщении.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

Позже в России заявили, что после задержания украинскими пограничниками судна с оккупированного Крыма, готовы с помощью сил Черноморского флота и морской авиации обеспечить судоходство в Черном и акватории Азовского морей

Украинская правда
Темы: КрымХерсонская областьСБУ
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