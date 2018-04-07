В НАБУ обнародовали видео, на котором Супрун предлагают взятку

К журналистам попало видео, как и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что это одна из коррупционных историй с "аквариума Холодницкого", в ней фигурируют не менее 5 человек.

"И. о. министра еще зимой обмолвилась, что ей, у нее в кабинете, предлагал взятки помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев. Именно он фигурирует на видео", - подчеркивает издание.

"Я не понимаю такие вещи, я расскажу как, у нас дома строятся хорошие", - говорит Богачев на видео.

Речь идет о комплексе "Акварели 2" в Вишневом, в котором одна из квартир должна была стать собственностью Ульяны Супрун.

Помощник депутата говорит, что Супрун, мол, сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он расчувствовался.

"Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия и за это, получается, меня хотят судить", - говорит Богачев.

И.о. министра сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам.

Также на видео мэр Вишневого лично встречается с Ульяной Супрун и размышляет над схемами передачи ей квартиры.

"Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили ... Но есть определенные фонды, такие мои личные", - заявляет чиновник.

То есть, квартира предназначена для Супрун, из каких-то фондов городского головы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья.

"Застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется", - заявил заместитель городского головы Георгий Майсурадзе.

Квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника, и мєр возил его показывать дом.

"Мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами, а потом написал письмо, в котором заявил, что воздержится от комментариев до окончания следствия", - подчеркивает ТСН.

Застройщики "Акварели 2", которые тоже фигурируют на пленках Холодницкого, также не хотят встречаться с журналистами.

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций.

Врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе. Якобы доброе дело - помочь городской общине, но при этом уже на другом видео мэр размышляет, как можно заработать на оборудовании.

"Мы берем 50 процентов там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малообеспеченные, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков", - говорит чиновник.

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова говорит, что такие схемы - власть-больница-оборудование-откат - типичные для Украины.

Самые громкие скандалы связанные с "Охматдет" и Институтом рака. Масштабы Вишневого меньше, но и они дают участникам дивиденды.

"Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование - сначала все на этом пиарятся. Затем деньги на обслуживание этого оборудования дерибаняться. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем - это оборудование затем продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для "Охматдета", нашли где-то на складах Винницкой области", - рассказывает Устинова.

"Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении, но прокуроры САП никак его не согласуют", - рассказывает детектив НАБУ Артем.

Сама Супрун и ее помощник, на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю со временем.

14 марта 2018 года Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась к Национальному антикоррупционного бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

7 марта "Украинская правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыскидома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева, а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле ксательно предложения взятки Ульяне Супрун.