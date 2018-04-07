Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Берлин согласует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель детали возможного введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я ожидаю первое - четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, как раз очень четких шагов", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи Меркель и Порошенко в рамках визита президента Украины в ФРГ 9-10 апреля.

"Этот вопрос уже был согласован с французской стороной во время недавнего визита министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Следующий шаг - это согласование с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно совместная тактика", - подчеркнул Климкин .

Также его спросили, есть ли четкое понимание, когда идея относительно миротворцев превратится в конкретное решение.

"Конкретным решением станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН. Есть ли 100-процентная гарантия, что Россия ее выполнит так, как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот это давление, которое сегодня строится, это и есть та самая гарантия", - ответил дипломат.

"Сейчас у нас есть общая позиция - Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня, будем давить на РФ с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось", - отметил глава МИД .

Климкин отметил, что визит Порошенко в Германии на следующей неделе - это только первый шаг.

"Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику, и стратегию", - сообщил министр.

Кроме того, по словам Климкина, Порошенко планирует обсудить с Меркель строительство российского газопровода "Северный поток-2", а также незаконную поставке турбин Siemens в оккупированный Крым.

Как сообщалось, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.

Алексей Павлыш, УП