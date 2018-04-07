По делу о госизмене Портнова фигурирует и экс-руководитель управления юстиции в Крыму

По делу о госизмене, кроме первого замглавы АП Януковича Андрея Портнова, фигурирует и экс-руководитель Главного территориального управления юстиции в АР Крым Сергей Коровченко.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

"На записях ("пленках Глазьева"- ред.) фигурирует Сергей Коровченко. Этот факт не остался без внимания правоохранительных органов. По материалам СБУ начато уголовное производство по статье 111 УК, где этим фактам и возможном участии Сергея Коровченко будет даваться оценка, будут проверяться подлинность этих фактов и его отношение к этим фактам", - отметил Удовиченко.

Также он отметил, что о подозрении в этом деле никому не сообщили, а досудебное расследование продолжается.

"Если у прокурора возникнет необходимость провести допрос, то его (Коровченко) вызовут", - добавил Удовиченко.

Он отметил, что в рамках производства прокуратура Крыма будет также пытаться допросить экс-замглавы АП Портнова.

В настоящее время Коровченко принимает участие в общественно-политической жизни г.Прилуки Черниговской области, а на сайте ВО "Батькивщина" упоминается как представитель политической силы по 210-му округу.

На "пленках Глазьева" тот вспоминал о Коровченко: "Я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма, действующего на сегодняшний день, ну, был у Могилева, - Коровченко Сергей Владимирович. Это их парень, они его хорошо характеризует. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтобы он там и остался", отмечает "Громадське радіо".

В конце 2016 года Коровченко отмечал в декларации за 2015 год, что является адвокатом и судьей кассационного административного суда.

Ранее зампрокурора АРК Александр Удовиченко сообщал, что прокуратура проверяет причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

Информация о том, что Портнов является автором этого постановления, содержится в так называемых "пленках Глазьева", которые являются материалами уголовного производства, которое расследуется другим подразделением прокуратуры.

Телефонный разговор между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", записанный разведкой 1 марта 2014 года, был обнародован прокурорами во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

В конце марта 2018 года стало известно, что в отношении первого замглавы АП Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "госизмена".