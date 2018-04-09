"Оппоблок" финансируют фиктивные фирмы - расследование

Партию "Оппозиционный блок" в 2017 году, кроме поступлений из госбюджета и вкладов физлиц, финансировали фиктивные фирмы.

Об этом говорится в расследовании программы "Джокеры" с Севгиль Мусаевой на телеканале ZIK.

Так, физические лица перечисляли средства только региональным ячейкам, и это были незначительные суммы, которые в целом составили 4 миллиона 750 тысяч гривен.

Юридические лица спонсировали "Оппоблок" гораздо активнее. Компания "Агротрейдмаркет" перечислила 2,55 млн гривен, "Полібудсервіс" – 1 млн гривен, ООО "Магден-плюс" - 1,1 миллиона гривен, "Гіперіон мега" – 1 млн гривен.

Как выяснили журналисты, по указанным адресам расположения фирм "Гіперіон мега", "Магден-плюс" и "Полібудсервіс" не было ни одной.

Финансовый аналитик ОО "Эйдос" Сергей Адаменко отметил, что в 2016 году "Оппозиционный блок" профинансировали семь юридических лиц на общую сумму более 12 млн гривен. В 2017 году четыре юридических лица профинансировали ее примерно на 3,8 миллиона гривен.

"Есть четыре основных фирмы, "Агротрейдмаркет" является основной, поскольку она внесла 2,5 миллиона гривен на счета политической партии "Оппозиционный блок". Фамилии учредителей этих компаний я сознательно не буду называть, но они параллельно являются еще учредителями нескольких десятков фирм. То есть один человек руководит двумя или тремя десятками фирм. И чтобы вы понимали, уставный фонд у них до тысячи гривен. То есть это фирмы, которые существуют только на бумаге", - отметил Адаменко.

Вместе с тем, на вопрос журналистов, знают ли своих спонсоров представители "Оппоблока", народный депутат от этой политсилы Юрий Мирошниченко ответил, что на сегодняшний день есть вопросы к отчетам большинства политических сил.

"Я считаю, что это связано со сложностями заполнения отчетов. На первом этапе в 2016 году было больше вопросов, в 2017 их уже меньше. Я прогнозирую, что это эволюционный процесс", - сказал Мирошниченко.

Журналисты предполагают, что скрытыми спонсорами "Оппоблока" могут быть Виктор Медведчук, Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов.

Нардеп от БПП Сергей Лещенко отметил, что "Опоблок" с самого начала был проектом этих людей.

"С самого начала "Оппозиционный блок" был проектом трех олигархических кланов: Медведчука, Фирташа с Левочкиным и Ахметова, куда входят его юристы, личные менеджеры и доверенные люди - начиная от господина Морока, Долженкова, Воропаева, Белого, потому что Новинский является отдельным олигархом, но у него с Ахметовым есть бизнес-связи. То есть они являются совладельцами "Метинвеста", - рассказал Лещенко.

Вместе с тем, директор Института мировой политики Евгений Магда убежден, что Дмитрий Фирташ все еще имеет влияние на "Оппозиционный блок", хотя находится в Австрии и к нему есть вопросы у американских следователей.

"Дмитрий Фирташ влияет примерно на 20 различных парламентариев и называть главным исполнителем его политической воли в Украине и его видения, думаю, что можно Сергея Левочкина", - сказал он.

В свою очередь, бывший народный депутат четырех созывов Тарас Чорновил отметил, что Медведчук до сих пор контролирует некоторых депутатов парламента.

"В Верховной Раде до сих пор есть аж пять депутатов из группы Медведчука, которую он контролирует еще со времен СДПУ(О): Нестор Шуфрич, Игорь Шурма, Михаил Папиев, Тарас Козак, Василий Нимченко. Нестор Шуфрич уходит из "Оппоблока", и это делается именно в интересах Медведчука. Чтобы в следующем парламенте получить больше мандатов. На выборы они пойдут отдельно. То есть "Оппоблок" расколется", - считает Чорновил.

Журналисты отмечают, что формально раскол политсилы уже происходит.

"Группа Фирташа сыграла в пользу власти, когда поддержал судебную реформу 20 голосами. Впоследствии группа Ахметова поддержала изменения в энергетической сфере. Как следствие - появилась формула "Роттердам+", по которой теперь Украина дороже покупает весь уголь", - говорится в программе.

Как сообщалось, в апреле 2017 года журналисты программы "Наші гроші" выяснили, что "Оппоблок" финансируют фирмы, зарегистрированные в "виртуальном офисе": в парикмахерской, а также на рыбном госпредприятии.



Среди них – компания ООО "Гиперион Мега", которая перечислила на счет "Оппоблока" более миллиона гривен, директором и учредителем которой является Ткаченко Владимир Иванович.



Журналисты программы посетили директора, и выяснили, что Ткаченко неизвестно ни о взносах, ни о самой компании.

11 сентября 2017 года Шевченковский райсуд Киева обязал Национальную полицию проверить данные из финансового отчета партии "Оппозиционный блок".

29 января этого года стало известно, что дело закрыли, потому что владелец фирмы ООО "Гиперион Мега" Владимир Ткаченко после открытия производства сообщил следователям, что принял журналистку и оператора программы "Наші гроші" за мошенников – и именно поэтому отрицал и наличие у него компании, и миллионные пожертвования на "Оппоблок":