Балух придерживается голодовки 43 дня и прекращать ее не планирует – Чийгоз

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух объявленную 43 дня назад голодовку и не планирует ее прекращать.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Голодовки он придерживается. До суда он ее точно не снимет. На прошлой неделе его пытались кормить, но он отказался. Он стойко держится", – сказал Чийгоз.

Ранее в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку, не пускают медиков.

Позже стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.



Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.



Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).



Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.



19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.