Найем: Нападавший, не задержанный полицией, улетел в Баку

Нардеп Мустафа Найем заявляет, что один из участников конфликта, который не был задержан полицией накануне вылетел из Украины в Баку.

Об этом нардеп сообщил вечером 1 мая.

"Полиции были известны адреса его регистрации, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он исчез и успел вылететь в Баку рейсом из Борисполя", - заявил Найем.

По его словам, автомобиль BMW (АА 9559 МI), на котором приехал исчезнувший участник драки во время операции "Перехват" не зафиксировали и авто до сих пор не найдено.

"Хотя все происходило в одно и то же время, и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет и оно не запрашивалось. Кроме того сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием", - заявил политик.

Нардеп также отметил, что задержанным предъявлено подозрение только по ст. 296 УК "хулиганство".

"Хотя - подчеркиваю - сначала все четверо проходили по ст.122, поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек", - отметил нардеп.

Найем добавил, что следствие все еще "не обратилось в суд о проведении мне судебно-медицинской экспертизы и о доступе к материалам медицинского обследования".

"Без этих обращений и экспертиз материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня (1 мая. - ред.) были на рабочем месте", - добавил Найем.

"Я знаю, что на нескольких человек в разных структурах уже вышли с предложением договориться - дело замять, ребят отпустить и спустить все на "тормозах". Искренне надеюсь, что и следователи и прокуратура сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся", - подытожил он.

В свою очередь пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в комментарии УП сообщила, что по делу правоохранители проводят следственно-розыскные действия.

"Если бы полиции было известно местонахождение (четвертого подозреваемого - ред.), он был бы задержан", - заявила она, комментируя информацию о возможном вылете 4-го участника конфликта в Баку.

Напомним, 30 апреля нардеп Мустафа Найем попал в больницу после конфликта и драки на дороге. У него диагностирован перелом челюсти и сотрясение мозга. Сам Найем инцидент со своей политической деятельностью не связывает.

Трое участников конфликта - мужчин 1999 и 1996 г.р., двое из которых имеют гражданство РФ, один - гражданин Украины - были задержаны, местонахождение четвертого устанавливается. Трем задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК - "хулиганство, совершенное группой лиц".

Еще одному участнику конфликта, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив телесные повреждения средней степени тяжести, о подозрении объявлено заочно, его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 и ч.1 ст.122 УК (умышленное телесное повреждение средней тяжести).

Брат депутата Маси Найем заявил, что фамилия четвертого участника драки, которого полиция не смогла задержать - вероятно Саитов, по прозвищу Мага.