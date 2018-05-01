Прокуратура: Напавший на Найема улетел в Баку через 2 часа после драки

Мужчина, который нанес нардепу Мустафе Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после инцидента.

Об этом вечером 1 мая заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после конфликта , а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины. Однако в это время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он (его личность - ред.) еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно", - отметила она.

Максимец добавила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, "что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины".

"Судебно-медицинская экспертиза по степени полученных Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении. ... Это никоим образом не влияет на ход следственных действий и установления всех обстоятельств этого происшествия", - заявила Максимец.

Ранее нардеп Мустафа Найем заявил, что один из участников конфликта, который не был задержан полицией накануне после конфликта с участием еще трех человек, вылетел из Украины в Баку.

В управлении Нацполиции Киева заявили, что по делу проводятся следственно-розыскные действия, и если бы полиции стало известно место пребывания четвертого подозреваемого, его бы задержали.

Кроме того, по словам Найема, автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором приехал пропавший участник конфликта во время операции "Перехват" не выявили и авто до сих пор не найдено.

Также он обратил внимание на то, что о подозрении по ст. 296 УК "хулиганство" сообщено трем задержанным участникам инцидента, а по ст.122 - только тому, кто скрылся, заочно.

"Хотя сначала все четверо проходили по ст.122, поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек", - отметил Найем.

30 апреля нардеп Мустафа Найем оказался в больнице после конфликта и драки на дороге. У него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

Брат депутата Маси Найем заявил, что фамилия четвертого участника драки, которого полиция не смогла задержать - вероятно Саитов, по прозвищу Мага.