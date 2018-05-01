Прокуратура: Напавший на Найема улетел в Баку через 2 часа после драки

Мужчина, который нанес нардепу Мустафе Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после инцидента.

Об этом вечером 1 мая заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после конфликта , а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины. Однако в это время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он (его личность - ред.) еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно", - отметила она.

Максимец добавила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, "что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины".

"Судебно-медицинская экспертиза по степени полученных Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении. ... Это никоим образом не влияет на ход следственных действий и установления всех обстоятельств этого происшествия", - заявила Максимец.

Ранее нардеп Мустафа Найем заявил, что один из участников конфликта, который не был задержан полицией накануне после конфликта с участием еще трех человек, вылетел из Украины в Баку.