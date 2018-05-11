Из-под суда угнали мотоцикл брата Найема

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Пятница, 11 мая 2018, 11:38

11 мая из-под здания Апелляционного суда Киева угнали мотоцикл брата народного депутата Мустафы Найема юриста Маси Найема.

Об этом Маси сообщил в Facebook.

"Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda", - написал Найем.

В комментарии "Украинской правде" он сообщил, что оставил мотоцикл под судом в 9:23, а когда вышел из здания суда в 10:45, то транспортного средства уже не было.

Найем подал заявление об угоне в полицию.

"Подаю заявление. Прямо сейчас заполняем протокол", - сказал он.

Найем не связывает этот угон с какими-либо людьми или событиями.

"Скорее всего, просто обычный угон", - подытожил он.

Как известно, 11 мая Маси Найем присутствовал в Апелляционном суде, потому что там должны были рассматривать апелляционную жалобу относительно ареста автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека.

Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивали по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного участника конфликта– водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта

Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест до 30 июня.

7 мая Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова, бежавшего в Азербайджан, до 1 июля.

Но суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

Украинская сторона отправила запрос на экстрадицию Саитова, но процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.

Ирина Балачук, УП
Темы: Найем полиция Киев
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