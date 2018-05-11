Из-под суда угнали мотоцикл брата Найема

11 мая из-под здания Апелляционного суда Киева угнали мотоцикл брата народного депутата Мустафы Найема юриста Маси Найема.

Об этом Маси сообщил в Facebook.

"Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda", - написал Найем.

В комментарии "Украинской правде" он сообщил, что оставил мотоцикл под судом в 9:23, а когда вышел из здания суда в 10:45, то транспортного средства уже не было.

Найем подал заявление об угоне в полицию.

"Подаю заявление. Прямо сейчас заполняем протокол", - сказал он.

Найем не связывает этот угон с какими-либо людьми или событиями.

"Скорее всего, просто обычный угон", - подытожил он.

Как известно, 11 мая Маси Найем присутствовал в Апелляционном суде, потому что там должны были рассматривать апелляционную жалобу относительно ареста автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека.

Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивали по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного участника конфликта– водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта

Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест до 30 июня.

7 мая Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова, бежавшего в Азербайджан, до 1 июля.

Но суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

Украинская сторона отправила запрос на экстрадицию Саитова, но процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.