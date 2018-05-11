Минобороны не утилизировало почти 4 тысячи тонн боеприпасов из-за бюрократии

За 2017 год Министерство обороны не утилизировано 3674 тонны боеприпасов, 465 тыс. противопехотных мин и 363 тонны ракетного жидкого топлива.

Об этом говорится в отчете о выполнении бюджетной программы "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины", копию которого обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Среди причин провала утилизации за бюджетные деньги чиновники называют слишком забюрократизированные процедуры.

В отчете сообщают, что в ноябре 2016 года Минобороны подготовило проект нового распоряжения КМУ, которое перерабатывалось несколько раз и каждый раз пересогласовывалось.

"18 августа 2017 года КМУ утвердил распоряжение. Перечень боеприпасов включенных в лоты нужно было согласовывать с Генеральным штабом Украины, что еще на некоторое время отсрочило процедуры закупки", - говорится в документе.

Завершить тендерные процедуры чиновники смогли только в середине декабря 2017 года поэтому утилизацию перенесли на следующий год.

Теми же причинами чиновники объяснили провал утилизации за имплементационным соглашением между КМУ и организацией НАТО по материально-техническому обеспечению и обслуживанию (ОМТОО).

"В пределах сметных назначений 2017 года был заключен новый договор в рамках контракта с ОМТОО на утилизацию 1460,5 тонн непригодных боеприпасов, который будет оплачиваться в 2018 году после выполненных работ", - говорится далее в отчете.

Таким образом, на утилизацию передано в разы меньше боеприпасов запланированных цифр, 1187 тонн по упомянутому контракту с ОМТОО и 464 тысяч противопехотных мин.

Всего в прошлом году Минобороны потратило 52,9 млн грн на охрану и оборону арсеналов и 33,6 млн грн на укрытие, противопожарную защиту и рассредоточения боеприпасов, 3,2 млн грн на утилизацию ракетного топлива и уплатило 3,9 млн грн в качестве взноса Украины по контракту ОМТОО.

Минобороны планирует до конца года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов.

Как сообщалось, 3 марта в Балаклее на территории технической площадки складов, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года.

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась.

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