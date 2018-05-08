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До конца года Минобороны хочет построить 15 хранилищ боеприпасов

Вторник, 8 мая 2018, 20:22

В Украине до конца года планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак во время инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области 8 мая, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Задача, которая стоит перед нами - ответственная, непростая, но вполне выполняемая. Украинцам стоит знать, что ту работу, которую мы сейчас начали, в таких масштабах и объемах, в государстве еще никто не делал. Ведь мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - заявил Полторак.

По сообщению пресс-службы Минобороны, в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах.

"Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы", - отмечают в оборонном ведомстве.

Как сообщалось, 3 марта в Балаклее на территории технической площадки складов, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года. 

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась

Жертв и пострадавших в результате события нет. 

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.). 

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.

По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

Читайте также: "На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады" и "Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее"

Украинская правда
Темы: Минобороныармия
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