СБУ: Украинских моряков задержали в Ливии из-за оборудок с судном "Рута"

Четырнадцать украинских моряков попали в тюрьму в Ливии из-за незаконной эксплуатации дельцами государственного морского судна "Рута".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Указывается, что теплоход "Рута", владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.

"В феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН", - сообщили в ведомстве.

СБУ заявляет, что установила организаторов сделки, были проведены обыски в Одессе в представительстве оффшорной компании, которая эксплуатировала судно.

"Обнаруженные материалы будут способствовать возвращению задержанных членов экипажа и судна "Рута", а также предупредят применения к Украине международных санкций, которые могут негативно повлиять на имидж государства", - добавили в пресс-службе.

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из судов - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Ливийские власти арестовали экипаж "Руты" по обвинению в незаконной перевозке 3,3 тысячи тонн нефти.

Ранее сообщалось, что "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компании Manchester Shipping S.A.

В мае 2018 года в МИД Украины сообщили об увеличении количества фактов задержания и ареста украинцев - членов экипажей морских судов за рубежом и предостерегли от сотрудничества с сомнительными компаниями.

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