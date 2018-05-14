СБУ: Українських моряків затримали у Лівії через оборудки з судном "Рута"

Чотирнадцять українських моряків потрапили у в’язницю в Лівії через незаконну експлуатацію ділками державного морського судна "Рута".

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Вказується, що теплохід "Рута", власником якого є Мініфраструктури України, у 2003 році на підставі договору оренди був переданий іноземній судноплавній компанії.

"У лютому 2017 року зловмисники підробили дозвільні та реєстраційні документи на право експлуатації судна, що дозволило їм незаконно підняти на "Руті" український прапор та організувати нелегальний експорт партії пального з Лівії у порушення вимог резолюції ООН", - повідомили у відомстві.

СБУ заявляє, що встановила організаторів оборудки, були проведені обшуки в Одесі у представництві офшорної компанії, яка експлуатувала судно.

"Виявлені матеріали сприятимуть поверненню затриманих членів екіпажу та судна "Рута", а також попередять застосування до України міжнародних санкцій, які можуть негативно вплинути на імідж держави", - додали в прес-службі.

У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.

Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути" за звинуваченням в незаконному перевезенні 3,3 тисячі тонн нафти.

Раніше повідомлялося, що "Рута" з 2011 року належить одеській компанії Manchester Shipping S.A.

В травні 2018 року в МЗС України повідомили про збільшення кількості фактів затримання і арешту українців - членів екіпажів морських суден за кордоном і застерегли від співпраці з сумнівними компаніями.

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