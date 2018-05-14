Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Українських моряків затримали у Лівії через оборудки з судном "Рута"

Понеділок, 14 травня 2018, 13:58

Чотирнадцять українських моряків потрапили у в’язницю в Лівії через незаконну експлуатацію ділками державного морського судна "Рута".

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Вказується, що теплохід "Рута", власником якого є Мініфраструктури України, у 2003 році на підставі договору оренди був переданий іноземній судноплавній компанії.

"У лютому 2017 року зловмисники підробили дозвільні та реєстраційні документи на право експлуатації судна, що дозволило їм незаконно підняти на "Руті" український прапор та організувати нелегальний експорт партії пального з Лівії у порушення вимог резолюції ООН", - повідомили у відомстві.

СБУ заявляє, що встановила організаторів оборудки, були проведені обшуки в Одесі у представництві офшорної компанії, яка експлуатувала судно.

"Виявлені матеріали сприятимуть поверненню затриманих членів екіпажу та судна "Рута", а також попередять застосування до України міжнародних санкцій, які можуть негативно вплинути на імідж держави", - додали в прес-службі.

У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.

Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути" за звинуваченням в незаконному перевезенні 3,3 тисячі тонн нафти.

Раніше повідомлялося, що "Рута" з 2011 року належить одеській компанії Manchester Shipping S.A.

В травні 2018 року в МЗС України повідомили про збільшення кількості фактів затримання і арешту українців - членів екіпажів морських суден за кордоном і застерегли від співпраці з сумнівними компаніями.

Читайте також: Стоп-машина. Як українські моряки сидять в зарубіжних в'язницях

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: