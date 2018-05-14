В полиции рассказали об обстоятельствах смерти судьи Бобровника

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер в Житомирской области за рулем собственного автомобиля.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

"На момент смерти он находился в собственном автомобиле, почувствовал ухудшение самочувствия. Вызвали скорую, но медики только констатировали смерть", - сказала она.

Назвать предварительную причину смерти Ващенко не смогла и посоветовала с этим вопросом обратиться к родным.

"Относительно причин смерти обратитесь к родным. Мы не можем разглашать такую ​​информацию", - сказала представитель полиции.

На уточняющий вопрос, стала ли причиной смерти ДТП, Ващенко сказала: "Нет, ДТП не было. Это естественные обстоятельства".

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ", - подытожила Ващенко.

По словам источника "Украинской правды", родители подозревают, что причиной смерти могли стать высокое давление в момент, когда ухудшилось самочувствие, или проблема с сердцем.

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер в возрасте 37 лет.

Он известен несколькими решениями в отношении соратников президента-беглеца Виктора Януковича.

В частности, в 2016 году Бобровник обязал прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа от ПР Юрия Иванющенко, а в 2017-м отказал НАБУ в доступе к документам по махинациям экс-министра экологии Николая Злочевского.

Также Бобровник рассматривал дело отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и 7 марта 2017 года утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 миллионов гривен.

22 апреля 2017 года Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки. Еще одного фигуранта "дела Мартыненко" – Сергея Перелому – Бобровник отпустил под личное поручительство нескольких нардепов.

Также Бобровник был судьей по "газовому делу", фигурант которого – беглый нардеп Александр Онищенко – заявлял, что Бобровник является "ручным судьей НАБУ" и лояльным к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В 2018-м Бобровник отпустил главу Госаудиторской службы Лидию Гаврилову, которую подозревали в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных, под личное обязательство.

В начале 2018 года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении Александра Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.