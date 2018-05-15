В НАБУ отрицают попытки тайно договориться с Онищенко

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что заявления беглого нардепа Александра Онищенко о том, что НАБУ предлагало ему заключить сделку со следствием без ведома прокуроров САП не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Инициатива о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков и дачи показаний по ряду высокопоставленных чиновников детективам Бюро неоднократно с сентября 2016 года поступала именно от адвокатов Александра Онищенко. В свою очередь детективы НАБУ сообщили адвокатам, что заключения таких соглашений - это исключительная компетенция прокуратуры", - отмечают в НАБУ.

В ведомстве добавляют, что детективы НАБУ предоставляли соответствующие разъяснения Онищенко во время всех трех видеоопросов, которые состоялись в течение декабря 2016 - мая 2017 года, "ведь каждый раз народный депутат так или иначе поднимал тему сотрудничества со следствием".

"Во время видеоопросов детективы пытались выяснить условия, при которых Александр Онищенко готов был бы пойти на "сделку", а также конкретику по фактам коррупции с участием чиновников, которыми подозреваемый был готов поделиться. Все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю антикоррупционной прокуратуры", - отмечают в НАБУ.

Детективы добавляют, что во время первого общения с Александром Онищенко через интернет видеосвязь в декабре 2016 года на нем принимал участие еще и руководитель одного из отделов САП.

Сотрудники НАБУ рассказали, что оформили и приобщили к материалам следствия результаты всех бесед в соответствии с ч.11 ст.232 Уголовного процессуального кодекса.

"Все действия осуществлены под процессуальным руководством прокуроров САП, с выполнением их указаний и поручений. Среди прочего, эти указания касались следственных действий детективов за рубежом, в том числе в части выбора стран для проведения допросов подозреваемого", - отметили в НАБУ.

Соответствующие заявления Онищенко о превышении полномочий детективами Бюро по НАБУ назвали попыткой дискредитировать работу антикоррупционного органа.

Для подтверждения своих заявлений в НАБУ опубликовали фрагмент из первого опроса народного депутата Александра Онищенко, который состоялся в декабре 2016 года.

Ранее беглый нардеп Александр Онищенко утверждал, что НАБУ инициировало и вело с ним переговоры о заключении сделки о признании вины.

В октябре 2017 года по обращению Николая Мартыненко против главы отдела детективов НАБУ Андрея Калужинского было возбуждено уголовное дело.

По словам адвоката Мартыненко Петра Бойко, Калужинской требовал от Онищенко предоставить любые доказательства против Мартыненко в обмен на закрытие уголовного производства против него.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

10 мая журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали расследование, в котором они говорят, что встречались с Онищенко во Франции и тот разрешил им сфотографировать смс-переписку с депутатами из БПП Игорем Кононенко и Сергеем Березенко, а также с финансовым советником президента Макаром Пасенюком.

В сообщениях, снимки которых показали журналисты, Онищенко якобы просят договориться с другими нардепами о голосовании за деньги в пользу президента Петра Порошенко.

Позже Онищенко заявил, что не давал доступ журналистам-расследователям к своей смс-переписке с нардепами из БПП. Те говорят, что нардеп врет.

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