Нардеп Гончаренко дарит одесситам пакеты с шампанским и свечами

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" поздравляет избирателей своего округа в Одессе с днем ​​рождения и дарит подарки в пакете со своим именем.

Об этом в Twitter сообщает общественная организация "ЧЕСНО".

Отмечается, что недавно жительница Одессы получила от нардепа свечу, шампанское и конфеты в брендовой пакете с надписью: "С днем ​​рождения. Алексей Гончаренко".

В комментарии организации народный избранник заявил, что не считает такой жест подкупом избирателей.

"Да, я некоторых людей поздравляю с днем ​​рождения. Я поздравляю людей, которые имеют для меня особое значение. Их немного", - сказал нардеп.

По его словам, в нескольких общественных организациях он взял данные граждан, имеющих какие-то заслуги, "то ли врачи, которые долго работали, то ли учителя," и поздравляет их с днем ​​рождения.

Он отметил, что некоторых из них знает лично.

Інколи депутати @verkhovna_rada вітають виборців свого округу особисто з днем народження.



Нещодавно мешканка Одеси отримала свічку, шампанське і цукерки в брендованому пакеті - подарунок від Алексей Гончаренко, @BPPSolidarnist - https://t.co/6BGtUqljqo pic.twitter.com/mNfZdk42Oi — ЧЕСНО (@chesno_movement) May 2, 2018

Гончаренко отказался сообщить, какие именно общественные организации предоставили ему такие данные.

На уточняющий вопрос, о каком количестве граждан, которых он поздравляет с днем ​​рождения, идет речь, Гончаренко ответил: "О десятках человек в месяц".

Он добавил, что делает это за свои личные средства.

Ранее в Комитете избирателей Украины сообщили, что шесть политических партий обратились к подкупу граждан на выборах в ОТГ 29 апреля.

В частности, граждан подкупали водкой, цыплятами и дровами.