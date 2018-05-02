Нардеп Гончаренко дарит одесситам пакеты с шампанским и свечами

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Среда, 2 мая 2018, 12:57

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" поздравляет избирателей своего округа в Одессе с днем ​​рождения и дарит подарки в пакете со своим именем.

Об этом в Twitter сообщает общественная организация "ЧЕСНО".

Отмечается, что недавно жительница Одессы получила от нардепа свечу, шампанское и конфеты в брендовой пакете с надписью: "С днем ​​рождения. Алексей Гончаренко".

В комментарии организации народный избранник заявил, что не считает такой жест подкупом избирателей.

"Да, я некоторых людей поздравляю с днем ​​рождения. Я поздравляю людей, которые имеют для меня особое значение. Их немного", - сказал нардеп.

По его словам, в нескольких общественных организациях он взял данные граждан, имеющих какие-то заслуги, "то ли врачи, которые долго работали, то ли учителя," и поздравляет  их с днем ​​рождения.

Он отметил, что некоторых из них  знает лично.

Гончаренко отказался сообщить, какие именно общественные организации предоставили ему такие данные.

На уточняющий вопрос, о каком количестве граждан, которых он поздравляет с днем ​​рождения, идет речь, Гончаренко ответил: "О десятках человек в месяц".

Он добавил, что делает это за свои личные средства.

Ранее в Комитете избирателей Украины сообщили, что шесть политических партий обратились к подкупу граждан на выборах в ОТГ 29 апреля.

В частности, граждан подкупали водкой, цыплятами и дровами.

Украинская правда
Темы: БПП Одесса подкуп
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