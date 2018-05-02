Порошенко просит разобраться с подкупом избирателей

Президент просит правоохранителей расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались в связи с выборами в объединенные территориальные общины, прошедшими 29 апреля.



Соответствующее обращение к Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины Петр Порошенко озвучил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.



"Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав – это абсолютно неприемлемо", – сообщается в Twitter президента.

Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як гаранта виборчих прав - це є абсолютно неприйнятно.



Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці pic.twitter.com/HLy2TNmhfw — Петро Порошенко (@poroshenko) May 2, 2018

"Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести дела до логического завершения, и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме", – сказал Порошенко.



Президент подчеркнул, что пребывание в оппозиции не дает "политической защиты от уголовного преследования".



Премьер-министр Владимир Гройсман также отметил: "Один Майдан встал из-за фальсификаций, второй – из-за неуважения к людям, и сейчас мы снова видим, как скупают голоса. Мы для этого делали децентрализацию и реформы?".

В рамках засідання РНБО обговорюємо результати виборів до ОТГ. Один майдан встав через фальсифікації, другий – через неповагу до людей, і зараз ми знов бачимо, як скуповують голоси. Ми для цього робили децентралізацію і реформи? — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 2, 2018

В Комитете избирателей заявляли, что выборы 29 апреля стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в ОТГ, начиная с октября 2015 года. По данным организации, на них 6 партий прибегли к подкупу граждан.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили усилить ответственность за подкуп избирателей как для участников выборов, так и для голосующих.