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Порошенко просит разобраться с подкупом избирателей

Среда, 2 мая 2018, 19:43

Президент просит правоохранителей расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались в связи с выборами в объединенные территориальные общины, прошедшими 29 апреля.

Соответствующее обращение к Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины Петр Порошенко озвучил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав – это абсолютно неприемлемо", – сообщается в Twitter президента.

"Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести дела до логического завершения, и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме", – сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что пребывание в оппозиции не дает "политической защиты от уголовного преследования".

Премьер-министр Владимир Гройсман также отметил: "Один Майдан встал из-за фальсификаций, второй – из-за неуважения к людям, и сейчас мы снова видим, как скупают голоса. Мы для этого делали децентрализацию и реформы?".

В Комитете избирателей заявляли, что выборы 29 апреля стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в ОТГ, начиная с октября 2015 года. По данным организации, на них 6 партий прибегли к подкупу граждан.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили усилить ответственность за подкуп избирателей как для участников выборов, так и для голосующих.

Алена Рощенко, УП
Темы: виборыПорошенко
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