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Дело Шабунина: против членов Центра противодействия коррупции завели еще одно дело

Понедельник, 21 мая 2018, 12:19

Бориспольская районная полиция открыла уголовное производство по обвинению в препятствовании журналистской деятельности членом правления Центра противодействия коррупции Александрой Устиновой и ее гражданским мужем.

Об этом сообщает 21 мая пресс-служба ЦПК.

Устиновой и ее мужу стало известно о производстве, когда их вызвали на допрос.

В ЦПК заявили, что основанием для проведения стало заявление блогера Всеволода Филимоненко о якобы препятствовании его журналистской работе, когда он встречал Устинову и ее гражданского мужа в мае 2017 года в аэропорту Борисполь.

"Центр противодействия коррупции расценивает это как давление на Устинову перед судебным заседанием, поскольку и она, и ее гражданский муж в ближайшее время должны быть допрошены в суде по делу председателя правления ЦПК Виталия Шабунина", - говорится в сообщении.

 

По словам юриста ЦПК Елены Щербань, события в аэропорту стали причиной спора между блогером и Шабуниным.

Сама Устинова утверждает, что дело должны заводить относительно Филимоненко.

"Этот подонок доводил меня до слез, приперся к нам домой, оскорблял и постит постоянные гадости - на нас, не на него открыли уголовное производство", - написала она в Facebook.

Следующее судебное заседание по делу Шабунина назначено на 22 мая.

 

3 мая на суде допросили одного из соратников Филимоненко - Антона Гринева, а также допросили "оператора" и коллегу видео-блогера - Алексея Липовецкого.

8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунину. Председатель ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей ЦПК.

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровский райотдел полиции Киева. Юрист ЦПК считает, что именно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненко был журналистом.

Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Позже следствие переквалифицировало дело против Шабунина с "телесного повреждения гражданина" на "избиение журналиста", что предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: ЦПКсуд
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