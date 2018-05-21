Справа Шабуніна: проти членів Центру протидії корупції завели ще одну справу

Бориспільська районна поліція відкрила кримінальне провадження за звинуваченням у перешкоджанні журналістській діяльності членом правління Центру протидії корупції Олександрою Устіновою та її цивільним чоловіком.

Про це повідомляє 21 травня прес-служба ЦПК.

Устіновій та її чоловіку стало відомо про провадження, коли їх викликали на допит.

У ЦПК заявили, що підставою для провадження стала заява блогера Всеволода Філімоненка за начебто перешкоджання його журналістській роботі, коли він зустрічав Устінову та її цивільного чоловіка в травні 2017 в аеропорту Бориспіль.

"Центр протидії корупції розцінює це як тиск на Устінову перед судовим засіданням, оскільки і вона, і її цивільний чоловік найближчим часом мають бути допитані в суді по справі голови правління ЦПК Віталія Шабуніна", - йдеться в повідомленні.

За словами юриста ЦПК Олени Щербан, події в аеропорту стали причиною суперечки між блогером та Шабуніним.

Сама Устінова стверджує, що справу мали б заводити щодо Філімоненка.

"Цей покидьок доводив мене до сліз, приперся до нас додому, ображав і постить постійні гадості - на нас, не нього відкрили кримінальне провадження", - написала вона у Facebook.

Наступне судове засідання у справі Шабуніна призначене на 22 травня.

3 травня на суді допитали одного із соратників Філімоненка – Антона Гриньова, а також допитали "оператора" та колегу відео-блогера — Олексія Липовецького.

8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою ЦПК та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників ЦПК.

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі. Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом.

Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

Пізніше слідство перекваліфікувало справу проти Шабуніна з "тілесного ушкодження громадянина" на "побиття журналіста", що передбачає до 5 років в'язниці.