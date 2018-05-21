В НАБУ рассказали, сколько производств расследуют по "Укроборонпрому"

Национальное антикоррупционное бюро расследует 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Об этом говорится в ответе НАБУ проекту "Марлин".

В частности детективы НАБУ проверили факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на сотни миллионов гривен в структуре концерна "Укроборонпром", о которых говорилось в письме Госаудитслужбы в адрес Минэкономразвития.

Данный документ был обнародован на страницах "Украинской правды" в прошлом году.

Тогда в НАБУ заверили, что проверят информацию, изложенную в письме аудиторов.

В ответе НАБУ говорится, что по результатам анализа было составлено 26 аналитических справок и передано в работу детективам.

Ранее проект "Марлин" обнародовал новые результаты аудита "Укроборонпрома" за 2015-2017 годы, согласно которому почти половина предприятий – неэффективны.

Проверка Государственной аудиторской службы за период с 2015 и за 9 месяцев 2017 года обнаружила, в частности, что участник концерна ГП "Спецтехноэкспорт" перечислило 198 миллионов гривен фирме ООО "Картер групп", которая, по данным Генпрокуратуры, имеет признаки фиктивности.

В отчете также указывалось, что проверка контрагентов концерном проводится несвоевременно.

Как известно, концерн "Укроборонпром" почти полностью контролируют люди президента Петра Порошенко. Значительное влияние на деятельность концерна имеет Сергей Пашинский, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель политической силы "Народный фронт".

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