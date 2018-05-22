В РФ приняли закон о "противодействии" санкциям

Российский парламент принял законопроект о санкциях в ответ на "недружественные действия" США и других стран.

Об этом сообщает Meduza.

Отмечается, что в финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Хотя в предыдущей редакции такой перечень был, в частности указывалось, что в РФ могут запретить ввоз лекарств, медтехники и прочего.

В окончательной редакции, документ дает возможность правительству РФ запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Кроме того сообщается, что ограничения не будут распространяться на товары, которые ввозят россияне и/или иностранцы для личного пользования.

Также в издании добавляют, что одновременно с законопроектом об ответных санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России.

Отмечается, что документ вызвал много критик, в том числе со стороны Совета по правам человека и Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего его второе чтение было отложено.

Как сообщалось, в Госдуме России предложили федеральный закон, который предусматривает "ответные меры" санкциям США и других стран.

Как сообщалось, Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

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