СНБО ввел санкции в отношении "РИА Новости" в Украине

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Четверг, 24 мая 2018, 12:02

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

Об этом говорится в приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года. 

 

Также в санкционном списке оказалась и компания ООО "Интерселект", через которую, по данным СБУ, осуществлялась хозяйственная деятельность "РИА Новостей" в Киеве.  

 
 

Санкции введены на три года. Они предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда и  блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.

Ранее сообщалось, что 2 мая СНБО ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. 

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Украинская правда 
Темы: СМИ Росcия СНБО
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