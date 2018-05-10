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Прокуратура завершила следствие по убийству Вороненкова

Четверг, 10 мая 2018, 15:43
Денис Вороненков

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование резонансного убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

По ее данным, после того, как с материалами дела ознакомятся стороны уголовного производства, оно будет направлено в суд.

В прокуратуре рассказали, что в ходе следствия было сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам преступления.

"Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК (умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - УП)", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что участники преступной группы осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

В прокуратуре сообщили также, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей, материалы по российскому организатору Владимиру Тюрину и двум другим соучастникам преступления - уроженцу Харькова Юрию Василенко и украинцу Ярославу Левенцу - выделены в отдельное производство, которое еще продолжается. Все трое сейчас скрываются от следствия.

Как сообщалось, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Мотивом его убийства, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского "вора в законе" Тюрина.

В октябре 2017-го генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что в деле Вороненкова трем лицам сообщено о подозрении, а двое задержаны.

В апреле 2018 года вдова Вороненкова, бывший депутат Мария Максакова заявила, что ей периодически поступают угрозы из России.

Украинская правда

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Темы: Вороненковубийствокриминал
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