РФ отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой", следующий запланировала на июнь

76-й "гумконвой" прибыл в Донецк и Луганск 8 мая. Следующий конвой должен отправиться на оккупированный Донбасс в июне.

Спикер Госдепа США Хезер Науерт заявила: "Кремль послал еще один незаконный конвой в Украину, вероятно, чтобы пополнить запасы своих сил и разжигать насилие".

Kremlin sent yet another illegal convoy into Ukraine, likely so it can resupply its forces and fuel the violence. This is the 77th such convoy to cross from Russia into Ukraine since the conflict began. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) May 25, 2018

В свою очередь в миссии ОБСЕ заявляют, что боевики ОРЛО блокируют допуск наблюдателей миссии к неподконтрольному Украине участку границы с Россией и не допускают к досмотру грузовиков с "гумпомощью".

Согласно отчету миссии, во время мониторинга вблизи н.п. Изварино наблюдатели ОБСЕ видели 11 белых грузовиков с российскими номерами, на 7 из них была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

"Их сопровождали автомобили, обозначенные табличками "МЧС РФ" и "полиция ЛНР", - сообщили в ОБСЕ.

В Луганске на территории объекта на ул. Руднева, 2а, который по данным ОБСЕ, используется боевиками, патруль миссии зафиксировал 5 белых грузовиков, которые разгружали мужчины в рабочей форме без видимых знаков различия. Содержимое грузов рассмотреть не удалось.

"На одном из грузовиков была надпись "Гуманитарная помощь от РФ", в то время как на остальных никаких надписей не было. Трое вооруженных мужчин в одежде военного типа стояли по периметру объекта. Вооруженный мужчина в одежде военного типа перед входом на объект сообщил, что наблюдатели не могут зайти на его территорию и что никто из лиц, сопровождавших колонну грузовиков, не может поговорить с патрулем СММ без разрешения представителей ОРЛО", - сообщили в ОБСЕ.

Позже в этот день миссия ОБСЕ зафиксировала, что колонна из 11 белых тентованных грузовиков выехала из Украины через пункт пропуска на границе вблизи н.п.Изварино.

РФ начала доставлять "гуманитарные грузы" на территорию ОРДЛО в августе 2014 года. К досмотру содержимого грузов международные наблюдатели или представители миссии МККК не допускаются.

По данным украинской стороны, в "гумконвоях" из РФ на территорию оккупированного Донбасса, среди прочего, завозится вооружение для боевиков ОРДЛО.

Больше о работе миссии ОБСЕ на границе между Украиной и РФ читайте в материале "Иллюзия контроля Почему миссия ОБСЕ не видит танков россиян на границе"