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РФ отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой", следующий запланировала на июнь

Воскресенье, 27 мая 2018, 17:36
РФ отправила в ОРДЛО очередной гумконвой, следующий запланировала на июнь

Россия отправила на территорию временно оккупированного Донбасса 77-й "гумконвой".

По сообщению МЧС РФ, груз в ОРДЛО был отправлен 24 мая, на Донбасс доставлено "более 400 тонн гуманитарной помощи".

"На российско-украинской границе колонна благополучно проходит необходимые таможенные процедуры... Автомобили колонны МЧС России возвращаются в Донской спасательный центр пустыми", - заявили в МЧС. 

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на данные МЧС РФ, основу груза составили "детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ".

Колонна должна была проследовать на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". 

76-й "гумконвой" прибыл в Донецк и Луганск 8 мая. Следующий конвой должен отправиться на оккупированный Донбасс в июне. 

Спикер Госдепа США Хезер Науерт заявила: "Кремль послал еще один незаконный конвой в Украину, вероятно, чтобы пополнить запасы своих сил и разжигать насилие".

В свою очередь в миссии ОБСЕ заявляют, что боевики ОРЛО блокируют допуск наблюдателей миссии к неподконтрольному Украине участку границы с Россией и не допускают к досмотру грузовиков с "гумпомощью". 

Согласно отчету миссии, во время мониторинга вблизи н.п. Изварино наблюдатели ОБСЕ видели 11 белых грузовиков с российскими номерами, на 7 из них была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

"Их сопровождали автомобили, обозначенные табличками "МЧС РФ" и "полиция ЛНР", - сообщили в ОБСЕ.

В Луганске на территории объекта на ул. Руднева, 2а, который по данным ОБСЕ, используется боевиками, патруль миссии зафиксировал 5 белых грузовиков, которые разгружали мужчины в рабочей форме без видимых знаков различия. Содержимое грузов рассмотреть не удалось.

"На одном из грузовиков была надпись "Гуманитарная помощь от РФ", в то время как на остальных никаких надписей не было. Трое вооруженных мужчин в одежде военного типа стояли по периметру объекта. Вооруженный мужчина в одежде военного типа перед входом на объект сообщил, что наблюдатели не могут зайти на его территорию и что никто из лиц, сопровождавших колонну грузовиков, не может поговорить с патрулем СММ без разрешения представителей ОРЛО", - сообщили в ОБСЕ.

Позже в этот день миссия ОБСЕ зафиксировала, что колонна из 11 белых тентованных грузовиков выехала из Украины через пункт пропуска на границе вблизи н.п.Изварино.

РФ начала доставлять "гуманитарные грузы" на территорию ОРДЛО в августе 2014 года. К досмотру содержимого грузов международные наблюдатели или представители миссии МККК не допускаются.

По данным украинской стороны, в "гумконвоях" из РФ на территорию оккупированного Донбасса, среди прочего, завозится вооружение для боевиков ОРДЛО

Больше о работе миссии ОБСЕ на границе между Украиной и РФ читайте в материале "Иллюзия контроля Почему миссия ОБСЕ не видит танков россиян на границе"

Украинская правда
Темы: ОРДЛОРосcияОБСЕ
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