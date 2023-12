РФ отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой", следующий запланировала на июнь

76-й "гумконвой" прибыл в Донецк и Луганск 8 мая. Следующий конвой должен отправиться на оккупированный Донбасс в июне.

Спикер Госдепа США Хезер Науерт заявила: "Кремль послал еще один незаконный конвой в Украину, вероятно, чтобы пополнить запасы своих сил и разжигать насилие".

Kremlin sent yet another illegal convoy into Ukraine, likely so it can resupply its forces and fuel the violence. This is the 77th such convoy to cross from Russia into Ukraine since the conflict began. #Peace4Ukraine