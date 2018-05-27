РФ відправила в ОРДЛО черговий "гумконвой", наступний запланувала на червень

Росія відправила на територію тимчасово окупованого Донбасу 77-й "гумконвой".

За повідомленням МНС РФ, вантаж в ОРДЛО було відправлено 24 травня, на Донбас доставлено "понад 400 тонн гуманітарної допомоги".

"На російсько-українському кордоні колона проходить необхідні митні процедури ... Автомобілі колони МНС Росії повертаються до Донського рятувального центру порожніми", - заявили в МНС.

Як повідомляло РІА "Новости" з посиланням на дані МНС РФ, основа вантажу - "дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт".

Колона мала прослідувати через пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

76-й "гумконвой" прибув до Донецька та Луганська 8 травня. Відправлення наступного конвою заплановано на червень.

У свою чергу у місії ОБСЄ заявляють, що бойовики ОРЛО блокують допуск спостерігачів місії до непідконтрольної Україні ділянки кордону з РФ і не допускають до огляду вантажівок з "гумдопомогою".

Згідно зі звітом місії, під час моніторингу поблизу н.п. Ізварине спостерігачі ОБСЄ бачили 11 білих вантажівок з російськими номерами, на 7 з них був напис "Гуманітарна допомога від РФ".

"Їх супроводжували автомобілі, позначені табличками "МНС РФ" і "поліція ЛНР", - повідомили в ОБСЄ.

У Луганську на території об'єкта на вул.Руднєва, 2а, який за даними ОБСЄ, використовується бойовиками, патруль місії зафіксував 5 білих вантажівок, які розвантажували чоловіки у робочій формі без знаків розрізнення. Вміст вантажів роздивитися не вдалося.

"На одній з вантажівок був напис "Гуманітарна допомога від РФ", на інших жодних написів не було. Троє озброєних чоловіків в одязі військового типу стояли по периметру об'єкта. Озброєний чоловік в одязі військового типу перед входом на об'єкт повідомив, що спостерігачі не можуть зайти на його територію і ніхто з осіб, що супроводжували колону вантажівок, не може поговорити з патрулем СММ без дозволу представників ОРЛО", - повідомили в ОБСЄ.

Згодом у цей день місія ОБСЄ зафіксувала, що колона з 11 білих тентованих вантажівок виїхала з України через пункт пропуску на кордоні поблизу н.п.Ізваріно.

РФ почала доставляти "гуманітарні вантажі" на територію ОРДЛО у серпні 2014 року. До огляду вмісту вантажів міжнародні спостерігачі або представники місії МКЧХ не допускаються.

За даними української сторони, у "гумконвоях" з РФ на територію окупованого Донбасу, серед іншого, завозиться озброєння для бойовиків ОРДЛО.

Більше про роботу місії ОБСЄ на кордоні між Україною та РФ читайте у матеріалі "Ілюзія контролю: Чому місія ОБСЄ не бачить танків росіян на кордоні"