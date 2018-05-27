РФ відправила в ОРДЛО черговий "гумконвой", наступний запланувала на червень

Росія відправила на територію тимчасово окупованого Донбасу 77-й "гумконвой".

За повідомленням МНС РФ, вантаж в ОРДЛО було відправлено 24 травня, на Донбас доставлено "понад 400 тонн гуманітарної допомоги".

"На російсько-українському кордоні колона проходить необхідні митні процедури ... Автомобілі колони МНС Росії повертаються до Донського рятувального центру порожніми", - заявили в МНС.

Як повідомляло РІА "Новости" з посиланням на дані МНС РФ, основа вантажу - "дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт".

Колона мала прослідувати через пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

76-й "гумконвой" прибув до Донецька та Луганська 8 травня. Відправлення наступного конвою заплановано на червень.

Речниця Держдепу США Хезер Науерт заявила: "Кремль надіслав ще один незаконний конвой до України, ймовірно, щоб поновити запаси для своїх сил і розпалювати насильство".

Kremlin sent yet another illegal convoy into Ukraine, likely so it can resupply its forces and fuel the violence. This is the 77th such convoy to cross from Russia into Ukraine since the conflict began. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) May 25, 2018

У свою чергу у місії ОБСЄ заявляють, що бойовики ОРЛО блокують допуск спостерігачів місії до непідконтрольної Україні ділянки кордону з РФ і не допускають до огляду вантажівок з "гумдопомогою".

Згідно зі звітом місії, під час моніторингу поблизу н.п. Ізварине спостерігачі ОБСЄ бачили 11 білих вантажівок з російськими номерами, на 7 з них був напис "Гуманітарна допомога від РФ".

"Їх супроводжували автомобілі, позначені табличками "МНС РФ" і "поліція ЛНР", - повідомили в ОБСЄ.

У Луганську на території об'єкта на вул.Руднєва, 2а, який за даними ОБСЄ, використовується бойовиками, патруль місії зафіксував 5 білих вантажівок, які розвантажували чоловіки у робочій формі без знаків розрізнення. Вміст вантажів роздивитися не вдалося.

"На одній з вантажівок був напис "Гуманітарна допомога від РФ", на інших жодних написів не було. Троє озброєних чоловіків в одязі військового типу стояли по периметру об'єкта. Озброєний чоловік в одязі військового типу перед входом на об'єкт повідомив, що спостерігачі не можуть зайти на його територію і ніхто з осіб, що супроводжували колону вантажівок, не може поговорити з патрулем СММ без дозволу представників ОРЛО", - повідомили в ОБСЄ.

Згодом у цей день місія ОБСЄ зафіксувала, що колона з 11 білих тентованих вантажівок виїхала з України через пункт пропуску на кордоні поблизу н.п.Ізваріно.

РФ почала доставляти "гуманітарні вантажі" на територію ОРДЛО у серпні 2014 року. До огляду вмісту вантажів міжнародні спостерігачі або представники місії МКЧХ не допускаються.

За даними української сторони, у "гумконвоях" з РФ на територію окупованого Донбасу, серед іншого, завозиться озброєння для бойовиків ОРДЛО.

Більше про роботу місії ОБСЄ на кордоні між Україною та РФ читайте у матеріалі "Ілюзія контролю: Чому місія ОБСЄ не бачить танків росіян на кордоні"