РФ відправила в ОРДЛО черговий "гумконвой", наступний запланувала на червень

Росія відправила на територію тимчасово окупованого Донбасу 77-й "гумконвой".

За повідомленням МНС РФ, вантаж в ОРДЛО було відправлено 24 травня, на Донбас доставлено "понад 400 тонн гуманітарної допомоги".

"На російсько-українському кордоні колона проходить необхідні митні процедури ... Автомобілі колони МНС Росії повертаються до Донського рятувального центру порожніми", - заявили в МНС.

Як повідомляло РІА "Новости" з посиланням на дані МНС РФ, основа вантажу - "дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт".

Колона мала прослідувати через пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

76-й "гумконвой" прибув до Донецька та Луганська 8 травня. Відправлення наступного конвою заплановано на червень.

Речниця Держдепу США Хезер Науерт заявила: "Кремль надіслав ще один незаконний конвой до України, ймовірно, щоб поновити запаси для своїх сил і розпалювати насильство".

Kremlin sent yet another illegal convoy into Ukraine, likely so it can resupply its forces and fuel the violence. This is the 77th such convoy to cross from Russia into Ukraine since the conflict began. #Peace4Ukraine