Все об "убийстве" Аркадия Бабченко

Что известно об убийсте журналиста

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

Журналист Айдер Муджабаев рассказал в комментарии УП, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.

"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муджабаев.

По его словам, всего было три выстрела в спину.

ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

По сообщению МВД Украины, "на линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший умер".

Ранее Муджабаев сообщил в Facebook,что неизвестные стреляли в Бабченко.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Отвезли в больницу. Ищу в которую, еду туда", - написал он.

Кто такой Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал на жительство в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Работал военным корреспондентом в ряде российских изданий, в частности "Московский Комсомолец" и "Новая газета". Как военный корреспондент Бабченко участвовал в войне в Южной Осетии 2008 года.

В декабря 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали скандал. Журналист высказал мнение, что артисты российского ансамбля, которые летели в Сирию, недостойны сочувствия.

В феврале 2017 Бабченко сообщил, что в связи с неоднократными угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

С августа 2017 по май 2018 жил в Киеве. Работал на крымскотатарском телеканале ATR. Был женат, имел дочь.

Как комментируют убийство журналиста

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. pic.twitter.com/81bxftqiLc — МВС України (@MVS_UA) May 29, 2018

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