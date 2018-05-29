Все об "убийстве" Аркадия Бабченко

Подробности "убийства" журналиста

Вечером 29 мая правоохранительные органы сообщили, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Но уже на следующий день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко вышли на пресс-конференцию с сообщением - убийство было инсценировкой в ​​рамках спецоперации по задержанию организаторов преступления.

Согласно легенде СБУ, около восьми вечера он возвращался в свой дом на улице Никольско-Слободской. Вечером Бабченко вышел в магазин, а когда возвращался то на входе в квартиру ему трижды выстрелили в спину.

Выстрелы услышала жена журналиста, которая в это время была дома. Она вызвала "скорую".

"Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", – рассказал "Украинской правде "спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Бабченко умер в карете "скорой помощи", не доехав до больницы.

На место убийства приехали следователи во главе с начальником киевской полиции Андреем Крищенко.

Сразу после происшествия полиция не обладала никакими точными данными. У правоохранителей даже не было уверенности, сколько было нападавших. Также не было известно, из какого оружия было совершено нападение.

Следователи искали и изымали данные с камер наблюдения в прилегающих к месту происшествия домах.

Первые результаты этой работы удалось получить достаточно быстро. Около 23.30 полиция обнародовала фоторобот вероятного убийцы Бабченко. Им мог быть человек 40-45 лет с седой бородой, 175-180 см роста с выразительным животом.

Фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко

Убийца вероятно был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

В полиции сообщили, что более полную информацию следует ожидать утром среды, когда будет проведен полный осмотр места происшествия и опрошено вероятных свидетелей.

Кто такой Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критикует путинский режим. После начала преследований в России, переехал на жительство в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Работал военным корреспондентом в ряде российских изданий, в частности "Московский Комсомолец" и "Новая газета". Как военный корреспондент Бабченко участвовал в войне в Южной Осетии 2008 года.

Впервые популярность в Украине Бабченко получил во время Революции Достоинства. Тогда он был одним из немногих российских журналистов, которые не только объективно освещали события на Майдане, но и сами приехали для этого в Киев.

В декабря 2013 года широкую огласку получил, например, блог Бабченко о Майдане как воплощение свободного духа Сечи.

В декабря 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали скандал. Журналист высказал мнение, что артисты российского ансамбля, которые летели в Сирию, недостойны сочувствия.

В феврале 2017 Бабченко сообщил, что в связи с неоднократными угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Как рассказал в эфире телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев, недавно Бабченко пытался оформить себе вид на жительство в Чехии, но получил отказ.

С августа 2017 по май 2018 жил в Киеве. Работал на крымскотатарском телеканале ATR. Был женат, имел дочь.

Версии убийства Бабченко

Из-за отсутствия какой-либо точной информации, правоохранители не готовы были выдвинуть официальные версии убийства журналиста.

Версия первая: профессиональная деятельность. Именно такую версию в первые часы назвал "наиболее вероятной" начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко.

"Учитывая его гражданскую позицию и профессиональную деятельность, это (убийство – УП) связано с его профессиональной деятельностью. Но после осмотра еще раз места событий и допроса свидетелей, возможно появятся еще версии", – сказал Крищенко.

Версия вторая: убийство российских оппозиционеров в Украине. Известный российский адвокат Илья Пономарев рассказал, что он недавно получил данные о возможных убийства российских политэмигрантов в Украине.

"За последние три дня я слышал о заказе на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатив. Уверен, что здесь убийцу следует искать в этой среде", - написал Пономарев в своем Facebook.

Как известно, другого политического беженца из России, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого защищал Пономарев, в центре Киева застрелил связанный с экс-добровольцами Павел Паршов. Тогда ГПУ обвинила в заказе убийства Россию.

"Русский след" в убийстве Бабченко будет одним из главных. Особенно, учитывая тот фактор, что предметом профессиональных интересов Бабченко была именно Россия и ее агрессивная политика в разных частях мира, в том числе в Украине.

Близкий к главе МВД Арсена Авакова народный депутат Антон Геращенко заявил о вероятном участии российских спецслужб в убийстве журналиста.

"Очевидно, что одной из версий будет – действия российских спецслужб с устранения лиц, мешающих и дальше отравлять россиян о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", – написал депутат в Facebook.

Во время заседания Совбеза ООН, которое проходило вечером вторника, представитель России Василий Небензя также использовал убийство Бабченко в качестве аргумента к своему тезису о "притеснениях свободы слова в Украине".

Как комментировали убийство журналиста

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. pic.twitter.com/81bxftqiLc — МВС України (@MVS_UA) May 29, 2018

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