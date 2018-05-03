Подкуп водкой и цыплятами: За нарушения на выборах в ОТГ открыто 19 дел

Правоохранители открыли 19 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов в объединенные территориальные общины, которые состоялись 29 апреля.

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиция Виталий Невгад.

По его словам, нарушения выявлены в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской областях (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях - по одному факту.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят следственные действия для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Невгад подчеркнул, что в действующем законодательстве предусмотрено недостаточно строгую ответственность за совершение преступлений указанной категории, поэтому подобные инциденты постоянно повторяются.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что выборы 29 апреля стали самой грязной кампании за всю историю проведения выборов в ОТГ, начиная с октября 2015 года.

Сообщалось, что избирателей пытались подкупить цыплятами, водкой и конфетами.

Выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

БПП "Солидарность" и "Батькивщина" заявили о победе своих кандидатов на выборах в объединенных территориальных общинах