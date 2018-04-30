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БПП и "Батькивщина" насчитали себе победу в ОТГ

Понедельник, 30 апреля 2018, 09:05

БПП "Солидарность" и "Батькивщина" заявили о победе своих кандидатов на выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись 29 апреля.

Так, "Солидарность" заявила, что по результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40.

"То есть 65% - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - заявили в партии, уточнив, что из них 2 городских ОТГ, 8 поселковых и 16 сельских.

В партии утверждают, что представители БПП "Солидарность" победили в большинстве регионов, а также получили большинство в выборах депутатов ОТГ.

В свою очередь, "Батькивщина" заявила, что "победила на выборах в объединенных территориальных общинах".

"Как свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по протоколам с участков, "Батькивщина" с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий", - заявили в пресс-службе партии.

Как известно, в воскресенье первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Комитет избирателей Украины сообщал о нарушениях в ходе выборов.

Позже председатель КВУ Алексей Кошель заявил, что шесть политических партий обратились к подкупу граждан на выборах в ОТО 29 апреля.

"Лидеры (по количеству подкупов, ред.) - "Батькивщина" и "Аграрная партия", чуть меньше – у "Радикальной партии". По одному случаю подкупа есть в "Блоке Петра Порошенко" и "Самопомочи", - уточнил Кошель.

Украинская правда
Темы: виборыБППБатькивщина
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