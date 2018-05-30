Госдеп США поддержал требования Сенцова об освобождении РФ всех заложников

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Среда, 30 мая 2018, 06:45

Государственный департамент США поддержал требования осужденного в РФ украинского режисера Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников, которых удерживает Кремль.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

"Крым - это Украина. Мы никогда не признаем российские попытки аннексировать Крым. Россия должна освободить более чем 60 крымских политзаключенных, включая Олега Сенцова (который с 14 мая голодает в знак протеста)", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев. 

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Темы: Сенцов Росcия политзаключенные США
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