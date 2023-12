Госдеп США поддержал требования Сенцова об освобождении РФ всех заложников

Государственный департамент США поддержал требования осужденного в РФ украинского режисера Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников, которых удерживает Кремль.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

"Крым - это Украина. Мы никогда не признаем российские попытки аннексировать Крым. Россия должна освободить более чем 60 крымских политзаключенных, включая Олега Сенцова (который с 14 мая голодает в знак протеста)", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia’s purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev