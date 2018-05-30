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Держдеп США підтримав вимоги Сенцова про звільнення РФ усіх заручників

Середа, 30 травня 2018, 06:45

Державний департамент США підтримав вимоги засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова щодо звільнення всіх українських заручників, яких утримує Кремль.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Державного департаменту США Гезер Нойєрт в Twitter.

"Крим - це Україна. Ми ніколи не визнаємо російські спроби анексувати Крим. Росія повинна звільнити більш ніж 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова (який з 14 травня голодує на знак протесту)", - заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня. 

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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Теми: СенцовРосіяполітв'язніСША
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