Держдеп США підтримав вимоги Сенцова про звільнення РФ усіх заручників

Державний департамент США підтримав вимоги засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова щодо звільнення всіх українських заручників, яких утримує Кремль.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Державного департаменту США Гезер Нойєрт в Twitter.

"Крим - це Україна. Ми ніколи не визнаємо російські спроби анексувати Крим. Росія повинна звільнити більш ніж 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова (який з 14 травня голодує на знак протесту)", - заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia’s purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev