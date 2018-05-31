После победы в Киеве Зидан ушел из "Реала"

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Четверг, 31 мая 2018, 14:29

Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил о своей отставке.

Об этом говорится в заявление на официальном сайте клуба.

Зидан сообщил об этом на специально созванной пресс-конференции 31 мая.

"Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в изменении", - сказал он.

26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".

Матч завершился победой мадридского "Реала".

Кубок стал третьей наградой подряд для испанского клуба во главе с Зиданом.

В январе 2016 года Зидан был назначен главным тренером клуба, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

Зинедин Зидан в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Он трижды признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000 и 2003 годы).

В составе итальянского "Ювентуса" и испанского "Реала" он выиграл 12 трофеев. После завершения карьеры игрока он постоянно работал в структурах мадридского клуба.

Украинская правда
Темы: футбол Испания
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