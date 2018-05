После победы в Киеве Зидан ушел из "Реала"

Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил о своей отставке.

Об этом говорится в заявление на официальном сайте клуба.

Зидан сообщил об этом на специально созванной пресс-конференции 31 мая.

"Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в изменении", - сказал он.

26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".

Матч завершился победой мадридского "Реала".

Кубок стал третьей наградой подряд для испанского клуба во главе с Зиданом.

