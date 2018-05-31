После победы в Киеве Зидан ушел из "Реала"
Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил о своей отставке.
Об этом говорится в заявление на официальном сайте клуба.
Зидан сообщил об этом на специально созванной пресс-конференции 31 мая.
"Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в изменении", - сказал он.
26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".
Матч завершился победой мадридского "Реала".
Кубок стал третьей наградой подряд для испанского клуба во главе с Зиданом.
🎙💬 You can follow Zidane's press conference LIVE on our YouTube channel.— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) May 31, 2018
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В январе 2016 года Зидан был назначен главным тренером клуба, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.
Зинедин Зидан в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Он трижды признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000 и 2003 годы).
В составе итальянского "Ювентуса" и испанского "Реала" он выиграл 12 трофеев. После завершения карьеры игрока он постоянно работал в структурах мадридского клуба.