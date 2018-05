Після перемоги у Києві Зідан пішов з "Реала"

Тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан оголосив про свою відставку.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Зідан повідомив про це на спеціально скликаній прес-конференції 31 травня.

"Команда повинна продовжувати вигравати і потребує змін", - сказав він.

26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" пройшов фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".

Матч завершився перемогою мадридського "Реала".

