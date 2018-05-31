Після перемоги у Києві Зідан пішов з "Реала"

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Четвер, 31 травня 2018, 14:29

Тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан оголосив про свою відставку.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Зідан повідомив про це на спеціально скликаній прес-конференції 31 травня.

"Команда повинна продовжувати вигравати і потребує змін", - сказав він.

26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" пройшов фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".

Матч завершився перемогою мадридського "Реала".

Кубок став третьою нагородою підряд для іспанського клубу на чолі з Зіданом.

У січні 2016 року Зідан був призначений головним тренером "Реалу", змінивши на посту Рафаеля Бенітеса. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, два Суперкубка УЄФА і двічі переміг в клубному чемпіонаті світу серед клубів.

Зінедін Зідан в складі збірної Франції вигравав чемпіонат світу 1998 року і чемпіонат Європи 2000 року. Він тричі визнавався кращим футболістом світу (1998, 2000 і 2003 роки).

У складі італійського "Ювентуса" і іспанського "Реала" він виграв 12 трофеїв. Після завершення кар'єри гравця постійно працював в структурах мадридського клубу.

Українська правда
Теми: футбол Іспанія
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