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Задержанного СБУшника арестовали с правом залога в 1,2 миллиона

Пятница, 27 апреля 2018, 18:14

Суд арестовал сотрудника Службы безопасности Александра Карамушку, подозреваемого в вымогательстве взятки, с альтернативой внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что подозреваемый арестован сроком на 2 месяца.

Ходатайство об избрании меры пресечения Карамушке рассматривала судья Соломенского райсуда Киева Людмила Кизюн.

Обвинение просило арестовать Карамушку и не исключало возможность альтернативы в виде залога в 8 миллионов.

По мнению прокуратуры, есть риски, что Карамушка будет скрываться от следствия, поэтому обвинение просило его арестовать.

В частности, прокурор отмечал, что сбушник получил паспорт на ныне неподконтрольной территории Автономной Республики Крым, поэтому может скрываться там.

Прокурор на заседании зачитал отрывки из расшифровок записей, сделанных во время следственных действий по разоблачению получения взятки.

В свою очередь, адвокаты Карамушки предоставили суду документы, свидетельствующие о том, что он является участником АТО и имеет болезнь желудка. Защита также предоставил свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка, которое свидетельствует, что через несколько недель у нее будет день рождения.

Кроме того, адвокаты подчеркивали, что следственные действия, записи которых опубликовало НАБУ, проводились раньше, чем было зарегистрировано производства, что противоречит законодательству.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что 24 апреля сотрудники бюро задержали работника СБУ на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Он также добавил, что это дело является продолжением "операции, которая была сорвана сотрудниками СБУ в декабре 2017 года".

Позже сотруднику СБУ и посреднику сообщили о подозрениях.

САП заявляла, что будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста или 8 миллионов гривен залога для сотрудника СБУ, которого поймали на взятке в 47,5 тысячи долларов.

27 апреля НАБУ опубликовало фрагменты следственных действий по разоблачению получения взятки сотрудником Службы безопасности, который был задержан 24 апреля.

Украинская правда
Темы: СБУвзятка
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