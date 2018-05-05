Дело Манафорта: Сенаторы США ждут от Луценко объяснений относительно сотрудничества с Мюллером

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Суббота, 5 мая 2018, 07:11

Трое американских сенаторов-демократов обратились к генпрокурору Украны Юрия Луценко с просьбой разъяснить информацию NYT о блокировании расследования относительно Манафорта.

Текст открытого письма сенаторов Роберта Менендеса, Патрика Леги и Ричарда Дурбина обнародован на сайте Сената США.

"Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера", - говорится в письме.

Сенаторы отметили, что двустороннее сотрудничество в юридических вопросах должно расширяться, несмотря на политику.

"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", - подчеркивается в документе.

Менендес, Леги и Дурбин сформулировали три вопроса относительно информации о замораживании четырех дел:

  • Действительно ли ГПУ осуществляла такие шаги? Если да, почему?
  • Обращался ли кто-то из администрации Трампа с призывом к украинскому правительству не сотрудничать с Мюллером?
  • Обсуждалась ли тема расследования Мюллера между украинским и американским правительствами и во время встречи президентов Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году?

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times объясняли это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в ГПУ за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Темы: Манафорт США Генпрокуратура Луценко
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