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Сенаторы США ждут от Луценко объяснений по "делу Манафорта"

Суббота, 5 мая 2018, 07:11
Сенаторы США ждут от Луценко объяснений по делу Манафорта

Трое американских сенаторов-демократов обратились к генпрокурору Украны Юрию Луценко с просьбой разъяснить информацию NYT о блокировании расследования относительно Манафорта.

Текст открытого письма сенаторов Роберта Менендеса, Патрика Леги и Ричарда Дурбина обнародован на сайте Сената США.

"Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера", - говорится в письме.

Сенаторы отметили, что двустороннее сотрудничество в юридических вопросах должно расширяться, несмотря на политику.

"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", - подчеркивается в документе.

Менендес, Леги и Дурбин сформулировали три вопроса относительно информации о замораживании четырех дел:

  • Действительно ли ГПУ осуществляла такие шаги? Если да, почему?
  • Обращался ли кто-то из администрации Трампа с призывом к украинскому правительству не сотрудничать с Мюллером?
  • Обсуждалась ли тема расследования Мюллера между украинским и американским правительствами и во время встречи президентов Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году?

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times объясняли это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

Замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в ГПУ за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

В Генпрокуратуре вместе с тем обнародовали копию ответа ГПУ корреспондентам "The New York Times", отметив, что он был отправлен 20 апреля 2018 г. на запрос журналистов издания.

В ответе "была предоставлена информация о состоянии расследования уголовных производств, исключая сведения досудебного расследования, которые относятся к тайне следствия и могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора в определенном им возможном объеме", отметили в Генпрокуратуре.

 
 
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Темы: Пол МанафортСШАГенпрокуратураЛуценко
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