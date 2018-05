NYT: Украина блокирует расследование о Манафорте

В Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Об этом пишет американское издание The New York Times, объясняя это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и лишится как финансовой поддержки США, так и поставок американского оружия.

Издание отмечает, что в США против Манафорта ведется судебное расследование по обвинению в отмывании денег и финансовом мошенничестве в процессе десятилетнего консультирования украинской партии ("Партия регионов" экс-президента Виктора Януковича – ред.).

В то же время, в Украине расследуют четыре дела, в которых фигурирует Манафорт, но главный прокурор фактически заморозил их.

"Случаи слишком чувствительны для правительства, которое глубоко полагается на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов и остро осознает отвращение Трампа к расследованию со стороны спецпрокурора ФБР Мюллера о возможном сговоре между Россией и его кампанией", – говорится в статье.

Автор Эндрю Крамер отмечает, что решение прекратить расследование антикоррупционным прокурор принял "в деликатный момент для Украины", когда администрация Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.

"Госдепартамент выдал лицензию на вывоз ракеты 22 декабря, а 2 марта Пентагон объявил окончательное одобрение продажи 210 Javelin и 35 пусковых установок. Приказ прекратить расследования относительно Манафорта пришел в начале апреля", – говорится в статье.

В отношении Манафорта велись расследования, которые касались консультаций для экс-президента Януковича и его "Партии регионов", а также их оплаты.

В апрельском приказе относительно Манафорта говорилось, что прокуратура не закрывает эти 4 дела, но был приказ, который запретил руководителю департамента спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку выдавать повестку для получения показаний или опроса свидетелей.

"У нас нет полномочий продолжать наше расследование", – сказал Горбатюк в интервью.

Еще одно дело касалось бывшего главы комитета Верховной Рады по внешним связям Виталия Калюжного, который подписал 9 из 22 указов партии о выплате на сумму $ 12,5 млн предназначенных Манафорту.

Два других дела рассматривали относительно юридической компании Skadden Arps. Она с участием Манафорта составила доклад в доказательство "вины" главного политического соперника Януковича Юлии Тимошенко.

За два месяца до того, как украинские власти заморозили дела, Горбатюк обратился к офису американского спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в последние президентские выборы США, с официальным предложением о сотрудничестве, обмене доказательствами и выводами.

Горбатюк сказал, что он отправил письмо в январе и не получил ответа, но теперь предложение было бы спорным, поскольку он лишился полномочий для расследования.

Также Кристофер Миллер в соцсети Twitter прокомментировал, что Горбатюк, лично рассказывал журналисту, что он много раз обращался к Мюллеру и так и не получил ответа.

This is a big deal. But worth clarifying: Ukraine didn’t halt cooperation w/ Mueller—there was never any coop. Kyiv’s just stopped its probe. Pros. Horbatyuk, w/ whom NYT spoke, told me previously he’d reached out to Mueller many times & never got a reply. https://t.co/KKqZ2CTFM0 https://t.co/0LbDZGF5mA