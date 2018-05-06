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С начала 2017 года на Донбассе повреждено не менее 45 школ - UNICEF

Воскресенье, 6 мая 2018, 13:18

В течение последних 16 месяцев на Востоке Украины было повреждено не менее 45 школ.

Об этом говорится в сообщении UNICEF, Детского фонда ООH, распространенном в субботу, пишет "Немецкая волна".

"UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", - отмечает UNICEF.

По его данным, двести тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины.

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов", - отметила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

В UNICEF отметили, что угрозой для детей являются расположенные по обе стороны линии разграничения в Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты.

С начала учебного года в UNICEF наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.

Темы: образованиеДонбасс
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