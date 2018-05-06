З початку 2017 року на Донбасі пошкоджено не менше 45 шкіл – UNICEF

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Неділя, 6 травня 2018, 13:18

Протягом останніх 16 місяців на Сході України було пошкоджено щонайменше 45 шкіл.

Про це йдеться у повідомленні UNICEF, Дитячого фонду ООH, поширеному у суботу, пише "Німецька хвиля".

"UNICEF та партнери зафіксували як мінімум вісім випадків, коли військові об'єкти і об'єкти збройних груп розміщувалися в межах 500 метрів від дитячих садків та шкіл, а у двох місцях вони були розташовані лише в кількох метрах від навчальних закладів. Крім цього, з початку конфлікту пошкодження отримали ще 700 шкіл на сході України", - зазначає UNICEF.

За його даними, двісті тисяч школярів змушені вчитися у військовому середовищі на тлі бойових дій на сході України.

"Діти вчаться в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах залишаються осколки снарядів", - наголосила глава представництва UNICEF в Україні Джованна Барберіс.

У UNICEF відзначили, що загрозою для дітей є розташовані по обидва боки лінії розмежування на Донбасі військові об'єкти, зокрема, склади боєприпасів і контрольно-пропускні пункти.

З початку навчального року у UNICEF спостерігали шість випадків, коли колишні будівлі шкіл були зайняті військовими.

Теми: освіта Донбас
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