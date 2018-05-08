В СБУ говорят, что при обысках нашли у Симоненко пистолет

Служба безопасности заявляет, что провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла предмет, похожий на пистолет Стечкина.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте СБУ.

"В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", - говорится в комментарии СБУ.

Отмечается, что во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

Ранее 8 мая сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.



Отмечалось, что во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались для распространения 9 мая.

Деятельность компартии в Украине запрещена.

16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску Министерства юстиции к Компартии о запрете ее деятельности, удовлетворив иск в полном объеме.