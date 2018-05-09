Российские хакеры угрожали женам военных США от имени ИГИЛ - AP
Хакеры из российских групп Fancy Bear и APT28, которых обвиняют во вмешательстве в выборы в США, угрожали женам американских военных от имени террористов "Исламского государства".
Об этом говорится в расследовании Associated Press.
"10 февраля 2015 года 5 жен военнослужащих армии США получили в соцсетях сообщение со следующим текстом: Мы знаем о тебе, твоем муже и твоих детях. Мы гораздо ближе, чем ты можешь себе представить", - сообщает AP.
Отмечается, что отправитель называл себя хакером из "Киберхалифата", который действует в интересах ИГИЛ.
Журналисты выяснили, что хакеры из группировки Fancy Bear пытались сломать электронные почтовые ящики жен американских военных именно тогда, когда "Киберхалифат" посылал свои угрозы.
Расследователи, в частности, ссылаются на информацию, предоставленную компанией Secureworks, которая специализируется на кибербезопасности.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили: по меньшей мере 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов.
17 апреля Соендиненные Штаты и Великобритания обнародовали совместное заявление, в котором обвинили российских хакеров в глобальной киберкампании.
В феврале AP писало, что Fancy Bear пыталась украсть данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе США.
Ранее сообщалось, что группа Fancy Bear несколько лет преследовала около 200 журналистов, издателей и блоггеров, в частности из США, Украины и России.