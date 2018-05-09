9 мая в РФ: Охрана Путина потолкала ветерана, который шел к президенту

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Среда, 9 мая 2018, 15:32

Охрана президента РФ Владимира Путина оттолкнула ветерана, который направился с трибуны к Путину после окончания парада на Красной площади.

Момент попал в трансляцию парада, пишет "Новая газета".

После этого президент подошел к ветерану и позвал его пройти вместе с ним в Александровский сад, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата.

В ходе парада на Красной площади Путин заявил, что сегодня "пытаются исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю".

"Мы не позволим сделать этого никогда", - заявил он.

Инцидент с ветераном на Красной площади в Кремле назвали "непреднамеренной случайностью".

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс

Кроме президента РФ в церемонии возложения венков приняли участие президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, члены кабинета министров, представители духовенства и ветеранских организаций.

Темы: Путин Росcия
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