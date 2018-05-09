Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

9 мая в РФ: Охрана Путина потолкала ветерана, который шел к президенту

Среда, 9 мая 2018, 15:32

Охрана президента РФ Владимира Путина оттолкнула ветерана, который направился с трибуны к Путину после окончания парада на Красной площади.

Момент попал в трансляцию парада, пишет "Новая газета".

После этого президент подошел к ветерану и позвал его пройти вместе с ним в Александровский сад, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата.

В ходе парада на Красной площади Путин заявил, что сегодня "пытаются исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю".

"Мы не позволим сделать этого никогда", - заявил он.

Инцидент с ветераном на Красной площади в Кремле назвали "непреднамеренной случайностью".

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс

Кроме президента РФ в церемонии возложения венков приняли участие президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, члены кабинета министров, представители духовенства и ветеранских организаций.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Путин
Путин в 2023 году начал издавать рекордное количество секретных указов
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
Зеленский: У Путина нет сил захватить украинские порты, мы просто потопим их корабли
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: