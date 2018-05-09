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9 травня в РФ: Охорона Путіна поштовхала ветерана, який йшов до президента

Середа, 9 травня 2018, 15:32

Охорона президента РФ Володимира Путіна відштовхнула ветерана, який попрямував з трибуни до Путіна після завершення параду на Червоній площі.

Інцидент потрапив до трансляції параду, пише "Новая газета".

Після цього президент підійшов до ветерана і покликав його пройтися разом з ним в Олександрівський сад, щоб покласти вінки до могили Невідомого солдата.

В ході параду на Червоній площі Путін заявив, що сьогодні "намагаються спотворити події війни, забути  справжніх героїв, підробити, переписати, перекрутити саму історію".

"Ми не дозволимо зробити цього ніколи", - заявив він.

Інцидент з ветераном на Червоній площі у Кремлі назвали "ненавмисноїю випадковістю".

"Це, звичайно ж, була ненавмисна випадковість. Президент вже звернув увагу на необхідність виключення таких ситуацій надалі", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс

Крім президента РФ у церемонії покладання вінків взяли участь президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, а також прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, члени кабінету міністрів, представники духовенства та ветеранських організацій.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосія
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