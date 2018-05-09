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"Интер" показал скандальный концерт. Нацкорпус собирается к Левочкину

Среда, 9 мая 2018, 23:23
Интер показал скандальный концерт. Нацкорпус собирается к Левочкину

Представители Нацкорпуса планируют в четверг "наведаться в гости" к совладельцу телеканала "Интер", заместителю председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергею Левочкину.

Об этом заявил пресс-секретарь Национального корпуса Александр Алферов у здания телеканала в среду вечером после показа в эфире скандального концерта ко Дню Победы.

"Мы не воюем с пустыми стенами. Мы не воюем с теми, кто пришел сюда, в том числе, поддерживать правопорядок... Мы бьем по заказчикам этого цирка", - сказал он.

"Завтра мы призываем ко всеобщей мобилизации, чтобы сделать точечный удар по заказчику этой оперетты, олигарху Сергею Левочкину", - добавил Алферов.

Представитель Нацкорпуса призвал собираться в четверг в 13 часов у станции метро Выдубичи и ехать к дому Левочкина.

"Мы призываем вас всех завтра прийти и наведаться в гости к главному заказчику этой провокации", - отметил он.

Вместе с тем, как сообщает "Громадське", в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской в здание, где располагается администрация телеканала "Интер", бросили "коктейль Молотова".

Там проводили свою акцию против концерта телеканала к 9 мая представители всеукраинской общественно-политической организации "Вільні люди".

По состоянию на 22:00 на улице все было уже спокойно, участники акции разошлись.

Как сообщалось, с утра среды представители Нацкорпуса проводили акцию у здания телеканала "Интер". Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в Интернет.

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал, в частности, ведущий Андрей Доманский.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Украинская правда

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Темы: АзовЛевочкинИнтер
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