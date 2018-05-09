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Под информационным департаментом "Интера" еще один пикет

Среда, 9 мая 2018, 20:22

Активисты ОО "Вільні люди" пикетируют офис "Национальных информационных систем" с требованием отменить концерт "Победа. Одна на всех", которая должна начаться в 20:30 на телеканале "Интер".

Как сообщает Укринформ, около полусотни активистов требуют от владельцев и продюсеров телеканала снять с эфира концерт и не провоцировать общественный конфликт.

 

Двери офиса оклеивают наклейками с надписями "Интер на кладбище" и "Общественная кампания "Интеру - бойкот".

 

Как объясняют организаторы, офис "Национальных информационных систем" является информационным департаментом "Интера", "главным политическим рупором "Интера" и реванша в целом", поэтому именно здесь и было решено провести пикет.

В общем ситуация у офиса "Национального информационных систем" спокойная. Правопорядок обеспечивает около десятка полицейских.

В то же время Нацкорпус сообщает, что под офисом телеканала "Интер" незадолго до начала скандального концерта стоят 20 патрульных машин полиции.

"20 патрульных машин под офисом "Интера" ждут судного часа для канала. Но мы действуем в рамках действующего законодательства и надеемся, что здравый смысл руководства канала победит. Иначе мы оставляем за собой право на любые адекватные действия по для обеспечения информационной безопасности страны", - заявили в Нацкорпусе.

Как сообщалось, с утра среды представители Нацкорпуса проводят акцию у здания телеканала "Интер". Они требуют, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в Интернет.

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал, в частности, ведущий Андрей Доманский.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Интер
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