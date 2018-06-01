Вышинский отказался от гражданства и попросил Путина о защите

5945 просмотров
Пятница, 1 июня 2018, 13:18

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

Об этом сообщает "Громадське" из Апелляционного суда в Херсоне.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер относительно моего освобождения", - заявил Вышинский.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

Темы: СМИ Росcия гражданство Путин
powered by lun.ua
По теме
CPJ призвал украинскую власть объяснить "чрезвычайные меры" по делу Бабченко 31 мая 2018, 00:45
Бабченко: Я обещал умереть в 96 лет, станцевав на могиле Путина 30 мая 2018, 21:38
В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко 30 мая 2018, 19:24
Все новости
Главные новости
Вышинский отказался от гражданства и попросил Путина о защите
Главы МИДов "нормандской четверки" договорились о встрече
В парламенте Нидерландов признали вину РФ за катастрофу MH17
САП и НАБУ завершили расследование по делу Труханова
Все новости
киев

8 новых кофеен Киева, открывшихся этой весной

Музыка

Музыка июня: лучшие концерты месяца