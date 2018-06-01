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Вышинский отказался от гражданства и попросил Путина о защите

Пятница, 1 июня 2018, 13:18
Вышинский отказался от гражданства и попросил Путина о защите

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

Об этом сообщает "Громадське" из Апелляционного суда в Херсоне.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер относительно моего освобождения", - заявил Вышинский.

При этом ТАСС пишет, что Вышинский сожалеет о выходе из украинского гражданства. "Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода", - цитирует его агентство.

Кроме того, говорится в сообщении, Вышинский попросил передать это свое заявление в Администрацию украинского президента.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

Темы: СМИРосcиягражданствоПутин
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